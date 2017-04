Instituto do Câncer reúne 3 mil pessoas em corrida pela saúde

‘Icesp Run’ reforça a importância da atividade física na prevenção do câncer; prova beneficente acontece no dia 21 de maio, na capital

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde e a Faculdade de Medicina da USP, deu a largada para as inscrições da 3ª edição da “Icesp Run”, corrida e caminhada pela saúde. O evento acontece no dia 21 de maio, a partir das 7h, na Praça Charles Miller, no Complexo Esportivo do Pacaembu.

Com a participação de 3 mil “atletas”, a prova tem como objetivo exaltar a importância da prática de atividades físicas regulares como medida de prevenção do câncer, além de reforçar a necessidade dos cuidados com a saúde desde a infância até a vida adulta.

Assim como no ano passado, nesta edição, a “Icesp Run” conta com percursos de 5k e 10k para corrida, além da caminhada de 5k. A proposta é contemplar todos os públicos, desde os mais experientes e preparados àqueles que estão começando e fazem questão de participar. As crianças, entre 4 e 13 anos, também foram lembradas e poderão correr em baterias especiais, valendo troféu e medalhas.

“Realizar exercícios com frequência contribui com o aumento da imunidade, na redução da inflamação corporal e na melhora da composição corpórea, além de aumentar a autoestima, melhorar o sono e promover a sensação de bem-estar”, comenta o diretor geral do Instituto, o oncologista Paulo Hoff.

Além da prevenção, a atividade física também é importante na recuperação e reabilitação dos pacientes, pois tem um impacto positivo sobre corpo e mente.

A prova é totalmente beneficente. A verba arrecadada com as inscrições será integralmente revertida para a promoção de projetos de assistência, pesquisa e humanização, dentro do Icesp. É possível se inscrever online pelo site www.corridaicesprun.org.br.

“É nosso papel incentivar cada vez mais a adoção de hábitos saudáveis, e a atividade física é uma grande aliada quando se fala em prevenção, uma vez que pode combater a obesidade e auxilia no equilíbrio hormonal, que podem representar fatores de risco para o desenvolvimento de câncer”, destaca Paulo Hoff.

Serviço

Icesp Run

Data: Domingo, 21 de maio, às 7h

Local: Complexo Esportivo do Pacaembu (Praça Charles Miller) – São Paulo/SP

Inscrições no site www.corridaicesprun.org.br

Da Secretaria da Saúde