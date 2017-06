Inscrições para Ensino Médio EJA a distância do Centro Paula Souza terminam nesta sexta

As inscrições para o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância do Centro Paula Souza (CPS) vão até sexta-feira, 30 de junho. Os interessados em se matricular no curso, que é gratuito e sem necessidade de processo seletivo, devem enviar a documentação por correio. As aulas são online.

O curso completo tem duração mínima de três semestres. O material didático é composto por vídeos e apostilas à disposição do aluno no ambiente virtual de aprendizagem. Apenas os exames finais de cada série são presenciais e as provas são aplicadas em três Escolas Técnicas Estaduais (Etecs): São Paulo (Capital), Bento Quirino (Campinas) e Fernando Prestes (Sorocaba).

Para fazer o curso, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou comprovante de conclusão da série cursada do Ensino Médio para ingresso no módulo seguinte. Não há limite de vagas.

Além do Ensino Médio EJA, o Centro Paula Souza oferece várias modalidades de educação

a distância em diversos níveis.

