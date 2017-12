Inscrição do vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2018 vai até dia 13

Exame do processo seletivo será realizado no domingo, 21 de janeiro; são oferecidas mais de 78 mil vagas

Terminam na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro, as inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre do próximo ano. O Vestibulinho oferece mais de 78 mil vagas para os Ensinos Técnico, Técnico Integrado ao Médio, Médio Regular, Médio com Qualificação Profissional, Médio com Habilitação Técnica Profissional e Especialização Técnica. O exame será no domingo, 21 de janeiro de 2018.

Entre os cursos técnicos que integram o Vestibulinho, um é inédito: Produção de Vidros, em Mogi das Cruzes, resultado da parceria do Centro Paula Souza (CPS) com a empresa Nadir Figueiredo e a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro). Outras novidades: oferta do curso técnico de Biotecnologia integrado ao Médio e do curso de Especialização Técnica de Gestão de Energia, ambos em Campinas.

Em todo o Estado, são oferecidas 5.411 vagas para o Ensino Médio regular. Para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online), estão disponíveis 47.115 vagas, destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.

Ensino Técnico Integrado ao Médio

Para o Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim), são oferecidas 23.290 vagas. Desse total, mais de 21 mil vagas são destinadas às Etecs e 1.501 vagas, para as escolas estaduais, por meio do Programa Vence, parceria com a Secretaria de Educação do Estado.

Novas modalidades no Ensino Médio

O Vestibulinho oferece também 395 vagas para o Ensino Médio com Qualificação Profissional, distribuídas entre os cursos de Administrador de Banco de Dados, Assistente de Recursos Humanos e Auxiliar Administrativo/Finanças/Marketing e Comercial.

Outras 1.741 vagas são oferecidas para o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional para os seguintes cursos: Administração, Cozinha, Hospedagem, Logística, Nutrição e Dietética, Programação de Jogos Digitais, Química, Recursos Humanos, Serviços Jurídicos e Serviços Públicos.

As duas opções de ensino, que serão implantadas nos turnos da manhã ou tarde, visam atender quem deseja estudar em um único período para ter condições de fazer um estágio, trabalhar ou envolver-se em outras atividades.

Certificação por competências

O atual processo seletivo também oferece vagas remanescentes de segundo módulo para dez cursos técnicos: Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Logística, Mecânica, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Especialização de nível médio

Neste Vestibulinho, 240 vagas são destinadas aos 6 cursos de especialização técnica: Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar, Enfermagem do Trabalho, Gestão de Energia (inédito), Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição, Logística Reversa e Radiocomunicação.

Para fazer a inscrição, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do Vestibulinho para o Ensinos Médio Regular, Médio com Habilitação Técnica Profissional, Médio com Qualificação Profissional e Técnico Integrado ao Médio, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental nas modalidades regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os que pretendem fazer o Ensino Técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. O candidato que concluiu ou está cursando o ensino de EJA ou o Encceja deve ter o certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, ou ter dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA ou boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

A inscrição para o processo seletivo deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até as 15 horas do dia 13 de dezembro. Para efetivar a inscrição é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$ 27,80, em dinheiro, em qualquer agência bancária.

O Manual do Candidato está disponível para download na internet.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a candidatos oriundos da rede pública. Caso o aluno se enquadre nas duas situações, obtém 13% de bônus.

Para ter direito ao bônus, os candidatos afrodescendentes e/ou oriundos da rede pública devem fazer a autodeclaração no ato da inscrição.

O candidato também deve informar, no momento da inscrição, se cursou integralmente da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituição pública municipal, estadual ou federal. A comprovação deve ser feita no ato da matrícula, por meio do histórico escolar do Ensino Fundamental ou a declaração escolar, discriminada série a série.

É imprescindível que o candidato se certifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pela internet.

Do Centro Paula Souza