Iamspe orienta sobre conservação adequada de medicamentos em casa

Ao usar medicamentos, sejam comprimidos, pomadas, cremes e similares, é importante ter cuidado com a validade, locais e a forma de guardar os remédios em casa. Confira algumas dicas do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe):

Conservação: a maioria dos medicamentos é sensível à luz e por isso devem permanecer em sua embalagem original, longe de lugares úmidos, quentes ou frios, como o armário do banheiro, porta-luvas de veículos ou em cima da geladeira.

Fique de olho na validade: não use medicamentos com data de validade vencida. Além de perderem a sua eficácia, existem fatores de risco que podem prejudicar o tratamento ou até causar intoxicação.

Remédio devidamente separado: é comum que as pessoas tenham uma pequena farmácia em casa, porém é importante guardar os medicamentos junto com a bula e separados de outros produtos, como os cosméticos.

Não descarte a embalagem: você pode até usar um organizador de comprimidos, que ajuda a separar medicamentos por dia e horário. No entanto, evite descartar a embalagem que acondiciona o remédio, algo que pode alterar a composição das substâncias. Prefira fazer um recorte da embalagem, preservando o comprimido, e só utilizá-lo no momento da medicação.

Fique frio: alguns remédios, como a insulina, precisam ser guardados na geladeira. Entretanto, não devem ser colocados na porta. Neste caso, siga a orientação do fabricante para garantir a sua eficácia. Também é importante que o paciente mantenha todo o tipo de medicamento fora do alcance de crianças, que podem confundi-lo com balas, sucos ou doces.

Proteja a natureza: para evitar a contaminação da água, dos rios e do solo, não jogue fora os restos de medicamentos ou com a validade vencida no vaso sanitário e nem no lixo doméstico. Faça o descarte de forma adequada em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ou drogarias.

É importante lembrar que nenhum remédio deve ser utilizado sem o conhecimento do médico, por isso evite a automedicação.

Do Iamspe