Hospital Guilherme Álvaro recebe o “Banco de Perucas Móvel”

O Hospital Guilherme Álvaro, unidade da Secretaria de Estado da Saúde localizada em Santos e referência em Oncologia na Baixada Santista, recebe até este sábado, 16, o “Banco de Perucas Móvel”, que iniciou neste mês um “tour” por hospitais estaduais localizados em diversas cidades paulistas.

Cerca de 500 perucas serão doadas a pacientes com câncer, em tratamento em dez serviços de saúde vinculados à pasta. O trabalho inédito é promovido por meio de parceria com a Sociedade Assistencial Bandeirantes (Instituto Sab) e a ONG Organização Não Governamental (ONG) Cabelegria.

No Hospital Guilherme Álvaro, a unidade móvel permanece de 11 a 16 de setembro, das 8h às 17h. O “ponto de partida” foi o Hospital Infantil Darcy Vargas, localizado na zona Leste da capital, contemplado entre os dias 4 e 6 de setembro. (confira a programação completa abaixo).

O veículo móvel, equipado como salão de beleza, circulará durante dois meses pelas unidades hospitalares, com doações de cabelo e entrega de perucas aos pacientes (internados ou não) que passam por tratamento quimioterápico. Pacientes em atendimento ambulatorial em serviços públicos de saúde interessados também devem apresentar o cartão SUS, laudo médico atualizado (com validade de até 5 meses), RG e comprovante de tratamento (agendamento da sessão de quimioterapia, por exemplo).

Participam do programa os hospitais Pérola Byington, Brigadeiro, Heliópolis, Darcy Vargas e Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), na capital; o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Mello, em Mogi das Cruzes; Hospital das Clínicas de Botucatu; Mario Covas, em Santo André; e Hospital Estadual de Bauru.

“O Governo do Estado conta com a rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, que oferece estrutura altamente qualificada para tratamento dos pacientes oncológicos, com atendimento humanizado. Essa parceria é mais uma iniciativa diferenciada que fortalece a assistência, pois a doação dessas perucas não envolve apenas a questão estética, mas garante a valorização e promoção da autoestima dessas pessoas.”, afirma o secretário de Estado da Saúde, David Uip.

O “Banco de Perucas Móvel” atua também como um ponto de coleta de doações de cabelo para confecção das perucas. Não é possível realizar o corte no veículo, mas os interessados podem comparecer e doar mechas com 20 cm, no mínimo. É fundamental que o cabelo esteja completamente seco, e o banco aceita também fios com química ou coloração. A orientação é amarrar a mecha e acondicionar em saco plástico. As doações também podem ser enviadas pelos Correios (endereço no final do texto). Os(as) doador(as) recebem um certificado e, por isso, é importante colocar, em papel, nome completo, número do CPF e endereço com CEP.

ONG Cabelegria

Desde 2013, a ONG confecciona e doa perucas para pacientes que lutam contra o câncer ou que perderam seus cabelos, a partir da mobilização das amigas Mylene Duarte e Mariana Robrahn. Mensalmente, são produzidas mais de 100 perucas.

Em 2016, a Cabelegria lançou o primeiro “Banco de Perucas Móvel” do mundo e atende todo o Estado de São Paulo, com patrocínio do Instituto SAB, associação privada sem fins lucrativos. Até o momento, o “Banco Móvel” já atendeu cerca de 300 pessoas e distribuiu mais de 800 perucas aos pacientes.

O caminhão da categoria VUC (Veículo Urbano de Carga) é customizado e equipado, garantindo um espaço descontraído, alegre e acolhedor, para que os pacientes possam experimentar e ajustar as perucas. O veículo conta com prateleiras com diversos modelos de perucas, bancada de espelho e acesso para pessoas com mobilidade reduzida. A unidade também conta com dois representantes da ONG Cabelegria e um cabelereiro.

Programação :

*Horário: das 8h às 17h (pode haver variação entre as unidades)

4 a 6/9 – Hospital Infantil Darcy Vargas

R. Dr. Seráfico de Assis Carvalho, 34, Jardim Guedala (capital)

11 a 16/9 – Hospital Guilherme Álvaro

Rua Oswaldo Cruz, 197, Boqueirão – Santos

18 a 22/9 – Hospital Heliópolis

R. Cônego Xavier, 276, Cidade Nova Heliópolis (capital)

25, 28 e 29/9 – Hospital Brigadeiro

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, Bela Vista (capital)

2 a 11/10 – Hospital Pérola Byington

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 683, Bela Vista (capital)

16 a 21/10 – Hospital Luzia de Pinho Mello

Rua Manoel de Oliveira, s/n, Vila Mogilar – Mogi das Cruzes

23 a 31/10 – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI)

Rua Galeno de Almeida, 148, Pinheiros – São Paulo

6 a 10/11 – Hospital Estadual Mário Covas

Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Paraíso – Santo André

13 a 15/11 – Hospital Estadual de Bauru

Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube 1-100 – Núcleo Presidente Geisel – Bauru

16 a 17/11 – Hospital das Clínicas de Botucatu

Distrito de Rubião Júnior, s/nº – Botucatu

Endereço para envio de doações de cabelo:

A/C Cabelegria

Caixa Postal 75.207 – São Paulo/SP – CEP 02415-972

Da Secretaria da Saúde