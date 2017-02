Hospital Luzia de Pinho Melo amplia em 44% o número de cirurgias

O Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, gerenciada em parceria com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), conseguiu aumentar em 44,5% o número de cirurgias realizadas na unidade em um ano.

O total de procedimentos cirúrgicos mensais realizados na unidade passou de 415 em janeiro de 2016 para 600 em dezembro.

A ampliação foi obtida graças à adoção do método internacional Choosing Wisely, ação com o objetivo de promover uma reflexão dos profissionais da área médica para reduzir potenciais danos a pacientes, promovidos pela utilização excessiva ou inadequada de exames ou tratamentos.

A unidade vem tentando reduzir o uso excessivo de exames e procedimentos dispensáveis, através de uma mudança cultural no corpo clínico.

“Sempre reforço que Choosing Wisely significa escolhendo sabiamente. A meta é garantir o cuidado certo, na hora certa aos pacientes, evitando o uso inapropriado de recursos na saúde, que podem até causar danos ao paciente”, afirma Luiz Carlos Viana Barbosa, diretor clínico do Luzia de Pinho Melo.

Na unidade, foi desenvolvido um programa de treinamento para toda a equipe, estabelecendo protocolos clínicos de indicação de exames e procedimentos complementares. Seja na emergência ou no ambulatório, tais medidas passaram a ser mais criteriosas, diminuindo apenas a realização de exames desnecessários e agilizando o atendimento.

Um dos pilares para alcançar esse resultado foi a melhoria no relacionamento entre médico e paciente. “Na medicina atual, o resgate dessa relação é visto como um meio essencial e complementar aos avanços tecnológicos. Anteriormente o acolhimento era maior, o profissional escutava mais as queixas e dificuldades do paciente. Atualmente, muitos profissionais estão mais focados nos exames complementares, em detrimento da história do doente e da doença. Ao promover esse resgate na unidade, apenas no pronto-socorro as solicitações de exames de imagem caíram 50%”, afirma o diretor.

Diversas atividades da campanha Choosing Wisely também estão sendo desenvolvidas no Luzia, estimulando hábitos de vida saudável. Em dezembro, por exemplo, foi realizada a primeira caminhada do programa em Mogi das Cruzes, que visou conscientizar os colaboradores do Luzia sobre a importância de se adotar medidas para a melhoria da qualidade de vida.

“Ao analisar os dados deste primeiro ano, os resultados indicam que estamos no caminho certo para a criação de uma nova cultura médica assistencial”, finaliza Luiz Carlos.

Da Secretaria da Saúde