Governo do Estado entrega mais 500 apartamentos em São Vicente

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, entregaram nesta quinta-feira (5/10), mais 500 unidades na cidade de São Vicente. Foram 260 apartamentos do empreendimento Penedo, mais 240 unidades do conjunto habitacional Primavera, ambos em São Vicente, localizados na Av. Sambaiatuba, 23, Vila Jóquei Clube.

“São Paulo é o único Estado brasileiro que investe 1% do ICMS em habitação de interesse social. Estamos ajudando a concretizar o sonho de várias famílias”, disse o governador Geraldo Alckmin. “Aqui na Baixada Santista temos mais 4.106 unidades em obras. Com isso, estamos também gerando empregos na região”, completou.

Os empreendimentos entregues em São Vicente – que contam com investimento total de R$ 66,5 milhões – integram o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. Foram 194 unidades para famílias removidas de áreas de risco e frentes de obras públicas que recebiam auxílio moradia. As outras 306 unidades vão atender pessoas inscritas em programas habitacionais municipais.

As 500 unidades possuem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 53,05 m² de área construída. Cada imóvel conta com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos até o teto no banheiro e nas paredes da cozinha e esquadrias em alumínio.

O residencial incorpora as melhorias estabelecidas como diretrizes de qualidade da Secretaria de Estado da Habitação e será entregue com infraestrutura completa, pavimentação, paisagismo, redes de água, esgoto e elétrica, sistema de drenagem e iluminação pública. As casas terão sistema hidráulico preparado para receber aquecedores solares para água do chuveiro.

De acordo com estudo realizado pela CDHU, são criados 14,5 empregos diretos a cada R$ 1 milhão investido em construção residencial, o que equivale a 964 empregos diretos criados na soma das duas obras.

Desde 2011, a Baixada Santista recebeu 7.636 moradias populares, por meio da CDHU e do programa Casa Paulista. Além disso, há 4.106 habitações de interesse social em construção.

Morar Bem, Viver Melhor – O Morar Bem, Viver Melhor é a Política Habitacional do Estado de São Paulo. Reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, como infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade das construções e equipamentos, cuidados com o meio ambiente, inovações e qualidade de vida para as famílias atendidas.​

Fotos do evento estão disponíveis no link: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/entrega-de-moradias-em-sao-vicente-beneficia-familias-removidas-de-areas-de-risco/