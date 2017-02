Governador Alckmin entrega obras de melhorias e modernização na SP-322

O governador Geraldo Alckmin visitou o município de Icém nesta sexta-feira, 10, e descerrou a placa de inauguração das obras de melhorias e modernização na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322). Mais de 73 mil habitantes da região serão beneficiados com as obras.

Foram realizadas intervenções para a restauração da pista, pavimentação dos acostamentos, implantação de 18,1 quilômetros de faixas adicionais, construção de seis novos dispositivos de acesso e remodelação do viaduto existente no km 473,2, no trecho entre os municípios de Olímpia, Guaraci, Altair e Icém.

“Essas melhorias são importantes para promover o desenvolvimento da região e o fortalecimento do turismo. Temos aqui o Rio Grande, diversas represas com um potencial enorme para atividades como pesca e esportes náuticos e que poderão ser mais facilmente acessados por uma rodovia modernizada”, afirmou o governador durante o evento.

O investimento para execução dos serviços foi de R$ 91,1 milhões do Governo do Estado, por meio de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As obras foram executadas no prazo de 17 meses, pela empresa Constroeste Construtora e Participações Ltda.

SP-322

Ainda na SP-322, foram concluídas obras para duplicação da pista, do km 395,8 ao km 396,26 e do km 397,4 ao km 398,5, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais, do km 398,5 ao 449,01, além da contenção de erosão próximo à Via de Acesso SPA 442/322, no município de Olímpia.

Os serviços foram concluídos entre novembro de 2015 (lote 2) e abril de 2016 (lote 1), com investimento de R$ 115 milhões.

