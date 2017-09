Governador Alckmin anuncia fabricação de oito trens para Linha 13 da CPTM

O governador Geraldo Alckmin autorizou, nesta sexta-feira (1º/9), a assinatura do contrato para fabricação de oito novos trens para a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). As novas composições terão bagageiro e atenderão a Linha 13-Jade, que entrará em operação a partir de março de 2018, ligando o Aeroporto Internacional de Guarulhos à estação Engenheiro Goulart, na capital paulista. Com 12,2 quilômetros de extensão, o tempo de viagem está estimado em 15 minutos, com intervalos de 8 minutos. Na mesma ocasião, o governador também anunciou para o dia 6/9 a inauguração de três novas estações da Linha 5-Lilás do Metrô: Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin.

“A Linha 13-Jade é a primeira linha construída exclusivamente para a CPTM em sua história – as anteriores foram herdadas da Fepasa e CBTU. Quando ficar pronta, teremos o Aeroporto Internacional de Guarulhos interligado ao sistema metroviário. É uma grande conquista não só para São Paulo, mas para todo o Brasil”, afirmou o governador. Sobre a Linha 5-Lilás do Metrô, Alckmin ressaltou a atualidade dos projetos das estações: “elas têm sustentabilidade, com luz e ventilação natural. São modernas, vão valorizar muito a região”.

Cerca de 60 mil passageiros serão beneficiados diariamente com a abertura das três novas estações da Linha 5-Lilás, que percorrem cerca de três quilômetros de extensão. Mais seis estações estão em obras e devem ser abertas até dezembro deste ano. Com isso, a Linha 5-Lilás ligará o Capão Redondo à Santa Cruz e Chácara Klabin, com interligação com as linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô.

Os trens da Linha 13-Jade serão fabricados pelo consórcio Temoinsa-Sifang, que venceu a licitação internacional com a apresentação da melhor proposta, no valor de R$ 316,720.807,00, ante o orçamento limite, que era R$ 319.251.011,08, gerando economia de R$ 2.530.204,08 aos cofres públicos. A aquisição dessa frota está sendo financiada com recursos do Banco Europeu de Investimento (BEI), que disponibilizou € 85 milhões para o Governo do Estado de S. Paulo.

Características dos novos trens

A exemplo das frotas das outras seis linhas da CPTM, os trens terão oito carros cada, totalizando 170 metros de comprimento. A parte externa terá design arrojado e a interna oferecerá layout moderno e funcional, com salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), como nos últimos trens já adquiridos pela CPTM. As composições terão, também, monitoramento com câmeras no interior e parte externa frontal.

Equipadas com tecnologia de ponta, as composições terão sinalização de bordo (CBTC, ATC e ATO), bagageiros, ar condicionado, iluminação interna com tecnologia de leds e sinalização de abertura e fechamento de portas. Sistemas de detecção e extinção de incêndio, monitores multimídia e mapa de linha eletrônico completam esta nova série.

Os trens atendem as exigências das Normas Brasileiras de acessibilidade e contam com todos os dispositivos para orientar usuários com deficiências auditiva (mapa dinâmico) e visual (áudio), tais como: sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, painel eletrônico para orientar o lado de desembarque e local das estações concomitante com áudio, espaço para cadeirantes e assentos preferenciais para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência física.

