Governador Alckmin acompanha entrega de marginais e dispositivo de retorno em Itapira

Com investimentos de R$ 26,7 milhões, obra melhora a fluidez do tráfego, beneficiando 11 mil veículos que utilizam diariamente o trecho

O governador Geraldo Alckmin liberou nesta sexta-feira, 29, o novo trecho de vias marginais, dispositivo de retorno e acessos na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), em Itapira. As obras contemplaram implantação de 2,1 quilômetros de marginais, do km 45,5 ao km 46,7, além de dispositivo de retorno no km 46,25 e dois acessos, no km 45,2 e no km 46,8. O trecho teve investimento de R$ 26,7 milhões e beneficiará cerca de 11 mil usuários que trafegam diariamente pela rodovia.

“Isso estimula o investimento e traz empregos para a região. Hoje mesmo foi inaugurado aqui o centro de distribuição de um grande laboratório, com 480 postos de trabalho. Com essa boa infraestrutura, vamos ter mais indústrias e promover o desenvolvimento regional”, afirmou o governador.

Além de incrementar a segurança viária e atrair novas empresas, a modernização da SP-147 irá facilitar o escoamento de produtos agrícolas e industriais. As intervenções foram realizadas pela concessionária Intervias, com fiscalização da Artesp – Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Iniciadas em agosto do ano passado, as obras geraram 150 empregos diretos e indiretos.

Investimentos na região

A obra entregue hoje faz parte de uma série de investimentos em infraestrutura viária na região, que tem como objetivo modernizar a malha paulista, levando segurança e conforto aos motoristas. Ainda na SP-147 (Rodovia Engenheiro Tosello), haverá duplicação do km 88,7 ao km 104, 6, no trecho entre Engenheiro Coelho e Limeira. Com investimento total de 70,3 milhões, a previsão é que as obras iniciem em novembro deste ano e sejam concluídas até fevereiro de 2019. As obras serão realizadas pela concessionária Intervias, com fiscalização da Artesp.

Obras concluídas

Em outubro de 2016, o governador Geraldo Alckmin entregou trecho duplicado na SP-147 (Rodovia Engenheiro Tosello), do km 64,8 ao km 86,7, entre os municípios de Mogi Mirim e Engenheiro Coelho. Com investimento de R$ 74,9 milhões, além da ampliação das pistas, houve implantação de quatro retornos: no km 69,22, em Mogi Mirim; no km 76,48, km 81,22 e km 83,42, em Engenheiro Coelho. Durante as obras, foram gerados 300 empregos diretos.

