Fundo Social realiza assinatura de convênios do Polo Regional da Padaria Artesanal

A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, realizou nesta quinta-feira, 29, a assinatura de 38 convênios com municípios do interior do Estado para a realização do projeto do Polo Regional da Padaria Artesanal. O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital.

Além do curso tradicional de Padaria Artesanal, que desde 2001 ensina a população a fazer 10 tipos de pães nutritivos e saborosos, serão oferecidos nos Polos outros quatro cursos: Pão de Mel e Bem Casado; Panetone e Colomba Pascal; Cookie Gourmet; Torta e Quibe.

“É fundamental esta parceria com os municípios, para que o projeto possa atingir a população de baixa renda em todo o Estado. Mais pessoas terão acesso à qualificação profissional e a oportunidade de mudar suas vidas por meio da qualificação”, comentou Lu Alckmin.

Os municípios que receberão o novo projeto são Araçatuba, Araras, Bauru, Bebedouro, Boituva, Buri, Buritama, Cabreúva, Cajati, Cândido Mota, Capão Bonito, Duartina, Francisco Morato, Gavião Peixoto, Ibirá, Itanhaém, Jundiaí, Lorena, Marília, Monções, Osasco, Pederneiras, Porangaba, Presidente Prudente, Riolândia, Sales Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Lourenço da Serra, São Miguel Arcanjo, São Vicente, Suzano, Taquarituba, Três Fronteiras, Tupi Paulista e Ubatuba.