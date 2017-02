Fim do horário de verão estende a operação do Metrô

Os passageiros poderão embarcar até a 1h do horário novo (2h do horário antigo) nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 4-Amarela

Na madrugada deste sábado, 18, para domingo, 19, quando termina o Horário de Verão e os relógios serão atrasados em uma hora, o Metrô estenderá por uma hora o funcionamento das estações e do sistema.

Em função da mudança, os passageiros poderão embarcar até a 1h do horário novo (2h do horário antigo) nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena), 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) e 4-Amarela (Butantã-Luz), que é operada pela concessionária ViaQuatro. Já nas linhas 5-Lilás (Capão Redondo – Adolfo Pinheiro) e 15-Prata (Oratório – Vila Prudente), as estações permanecerão abertas até a meia-noite do novo horário (1h do horário antigo).

Com a ampliação do horário de circulação dos trens, o número de viagens ofertadas na rede também será maior. Na Linha 1-Azul foram programadas 18 viagens adicionais. Na Linha 2-Verde haverá acréscimo de 22 partidas. Os usuários da Linha 3-Vermelha também se beneficiarão com a medida e contarão com oferta de 21 viagens extras. Na Linha 5-Lilás, a programação prevê 16 viagens a mais. Por fim, na Linha 15-Prata a mudança acrescentará 14 viagens aos usuários.

Para mais informações sobre a operação da rede metroviária, os usuários têm à disposição a Central de Informações do Metrô (tel. 0800 770 7722), que funciona todos os dias, das 5h30 às 23h30.

Já a Central de Atendimento da ViaQuatro (concessionária da Linha 4-Amarela) atende pelo tel. 0800 770 7100, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

Do Metrô