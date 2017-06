Férias: verifique se os seus documentos estão em dia

O Poupatempo alerta os cidadãos que estão programando viagem no período das férias de julho para os cuidados que devem ser tomados em relação aos documentos. Para evitar problemas e correria de última hora, convém cuidar disso com antecedência, pois a procura aumenta nesta época do ano.

Para quem tem viagem marcada, o Poupatempo lembra que o prazo para emissão de segunda via da Carteira de Identidade (RG) é de até cinco dias úteis. O mesmo vale para primeira via da carteira para menores de 18 anos. Para a primeira via do RG de maiores de idade – caso de quem tem o documento de outro Estado e agora vai tirar pela primeira vez em São Paulo –, o prazo é de até dez dias úteis, pois existe a necessidade de consulta sobre eventuais pendências judiciais.

Para quem vai viajar a países vizinhos, o Poupatempo lembra que nos que fazem parte do Mercosul os turistas brasileiros podem se identificar apresentando apenas a cédula de identidade, desde que a data de emissão não seja superior a dez anos. Muitas empresas aéreas já barram o viajante no embarque por causa da exigência do documento atualizado. Quando isso ocorre, o Poupatempo Guarulhos pode emitir uma segunda via provisória mediante a apresentação do bilhete de viagem marcada, mas o documento vale somente por 90 dias.

Como o número de pessoas que procuram o Poupatempo cresce neste período, convém providenciar o quanto antes o agendamento para garantir que os documentos estejam em dia antes da viagem. A melhor forma de agendar a ida ao Poupatempo é com o aplicativo ‘SP Serviços’. Basta baixar o aplicativo no celular ou tablet e escolher o dia e hora em que deseja ser atendido. Em todas as unidades do Poupatempo estão sendo distribuídos folhetos que explicam como usar o aplicativo.

Também é possível agendar pelo portal ou pelo Disque Poupatempo: 0800 772 36 33 para ligação de telefones fixos (ligação gratuita) ou (11) 2930-3650 para ligação de celulares (tarifa cobrada pela operadora). O horário de atendimento pelo telefone é de segunda a sexta, das 7h às 20h e, aos sábados, das 6h30 às 15h. Os horários de atendimento dos 72 postos de atendimento no Estado de São Paulo podem ser conferidos no portal ou no aplicativo ‘SP Serviços’.

Para facilitar a vida dos cidadãos, o Poupatempo está testando um atendente virtual, o Poupinha, que está disponível no Portal ou no Messenger (serviço de mensagens do Facebook). O Poupinha atende por meio de chat (diálogos por escrito) e ajuda a marcar dia e hora para atendimento em qualquer unidade do Poupatempo.

Cuidados com os documentos nas férias

O Poupatempo reforça a necessidade de cuidados especiais com os documentos nesta época do ano, pois as férias costumam registrar grande número de casos de extravio ou furto de documentos. Segundo a superintendência do Poupatempo, o problema também é comum em outros feriados, quando muitas pessoas relaxam nos cuidados e acabam perdendo documentos, o que eleva o número de pedidos de segunda via nos dias seguintes.

Só no ano passado, de um total de 4,5 milhões de RGs emitidos pelo Poupatempo no Estado de São Paulo, 3,5 milhões eram segundas vias. No caso das CNHs, 3 milhões de solicitações foram para segundas vias.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 545 milhões de atendimentos. Atualmente, conta com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

