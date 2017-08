Fazesp abre inscrições para o curso de Orçamento Público, Controle Social e Cidadania

A Escola Fazendária do Estado de São Paulo (Fazesp), braço social da Secretaria da Fazenda, está com inscrições abertas para a terceira turma do curso de Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal – 2017.

O curso, de educação à distância, conta com carga horária de 40 horas e ficará disponível na plataforma da Fazesp. O conteúdo programático é divido em três módulos: Estado e Sociedade no Brasil, Orçamento Público e Controle Social e Transparência.

Durante as aulas, o contribuinte compreenderá as politicas públicas adotadas pelo Estado, em especial a importância do orçamento público e os instrumentos disponíveis para o exercício do controle social.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.educacaofiscal.sp.gov.br até o dia 4 de setembro.

Da Secretaria da Fazenda