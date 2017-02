Fatecs e Etecs apresentam apps e games com foco social na 10ª Campus Party Brasil

Aplicativos com funcionalidades voltadas para as áreas de saúde, sustentabilidade e tecnologia assistiva estão entre as ideias apresentadas

Aplicativos com funcionalidades voltadas para as áreas de saúde, sustentabilidade e tecnologia assistiva estão entre as ideias inovadoras apresentadas por alunos de Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs) estaduais durante workshops na 10ª edição da Campus Party Brasil (CPBR). Eles mostraram 24 trabalhos no palco Startup & Makers, nesta quinta-feira, 2, no Pavilhão do Anhembi, na zona norte da Capital.

“São propostas para melhora da qualidade de vida, focadas em uma sociedade inclusiva e conectada, com potencial claro de se tornar futuras startups”, afirmou o diretor da Agência Inova Paula Souza, Oswaldo Massambani.

Design e Desenvolvimento de Jogos Digitais foi o tema do primeiro workshop com alunos das cinco Fatecs que oferecem o curso superior tecnológico de Jogos Digitais: Americana, Carapicuíba, Lins, Ourinhos e São Caetano do Sul.

Eles apresentaram 15 projetos da área de games. Em seguida, foram debatidas questões como mercado de trabalho, arte, programação, design e dicas para quem quer ser profissional. O bate-papo contou com a presença de coordenadores do curso.

O tema do segundo workshop foi Design e Desenvolvimento de Aplicativos Mobile. Os estudantes mostraram oito projetos de aplicativos para smartphones ligados às áreas de saúde, sustentabilidade e tecnologia assistiva. Participaram as Fatecs Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Praia Grande, São Paulo e Tatuí, além das Etecs de Poá e Ribeirão Pires.

O encerramento contou com uma rodada de discussões com professores do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a assessora de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Alessandra Costa, sobre mercado de trabalho, parcerias, empreendedorismo e dicas para quem quer ser desenvolvedor de software.

Do Centro Paula Souza