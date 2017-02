Fatec Sertãozinho recebe laboratório de corrosão de materiais

No total, foram investidos R$ 3,3 milhões pelo Governo do Estado na compra de equipamentos e na infraestrutura do laboratório

O vice-diretor-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Luiz Antonio Tozi, visitou na sexta-feira, 3, as instalações do novo Laboratório de Corrosão de Materiais da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Sertãozinho, equipado em parceria com a Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação (SDECTI).

No total, foram investidos R$ 3,3 milhões pelo Governo do Estado na compra de equipamentos e na infraestrutura do laboratório. O projeto faz parte do Programa de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de São Paulo, executado pela SDECTI com parte dos recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O objetivo do laboratório é desenvolver projetos de extensão em conjunto com as micro, pequenas e médias empresas instaladas no APL metalmecânico. O local conta com aparelhos de última geração para realização de ensaios e pesquisas envolvendo processos de corrosão, estudo de causas e métodos de prevenção de danos para aplicações industriais.

Parceria

Este é o segundo laboratório que a Fatec Sertãozinho recebe por intermédio do programa com o BID. Em 2014, entrou em funcionamento o Laboratório de Caracterização, Seleção e Análise de Falha, que recebeu investimento total de R$ 983 mil da SDECTI e do Centro Paula Souza para realização de análise química de materiais, ensaios mecânicos e outras atividades de pesquisa e capacitação tecnológica.

