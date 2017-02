Fatec Itaquera oferece curso de Redação de Projetos de Pesquisa Acadêmica

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itaquera está com inscrições abertas, exclusivamente pela internet, até o dia 3 de março, para o curso de extensão de Redação para Projetos de Pesquisa Acadêmica. São oferecidas 30 vagas. Os interessados precisam ser graduados (bacharéis, licenciados e tecnólogos) ou graduandos (com curso de graduação em andamento), interessados […]