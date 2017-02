Fábricas de Cultura têm programação especial de Carnaval

A data mais festiva do ano está chegando e as Fábricas de Cultura do Capão Redondo, Vila Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Brasilândia e Jardim São Luís – instituições da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo gerenciadas pela Poiesis – não poderiam ficar de fora. As programações são gratuitas e se espalham pelas unidades, que […]

A data mais festiva do ano está chegando e as Fábricas de Cultura do Capão Redondo, Vila Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Brasilândia e Jardim São Luís – instituições da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo gerenciadas pela Poiesis – não poderiam ficar de fora.

As programações são gratuitas e se espalham pelas unidades, que terão oficinas de construção de máscaras, adereços carnavalescos, percussão, bailes, exposição de camisetas de escolas de samba, teatro e ainda um debate sobre a sexualização da mulher negra no carnaval brasileiro.

Confira a programação completa:

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Construção de máscaras

Dia 16/02 | 15h00

Nessa oficina, serão construídas máscaras ao som de diversas marchinhas, apresentando as crianças à rica cultura brasileira por meio de música e dança. Ao final, os participantes vão desfilar nos arredores da Fábrica.

Oficina de ritmos

Dia 22/02 | 15h00

Nessa atividade vão ser explorados os ritmos que compõe a comemoração do carnaval, retratando nossa cultura com as músicas e imagens que criam o contexto carnavalesco.

Saída do Bloco – Biblioteca

Dia 24/02 |15h00

A turma da biblioteca se reúne com os convidados para desfilar com o “Bloco da Biblioteca”, que sairá em cortejo pela Fábrica e seu entorno, cantando e festejando com marchinhas tradicionais e boas novas.

Baile de carnaval

Dia 25/02 | 17h00

O baile de carnaval da Fábrica Jardim São Luís presença da banda Zunkelé e discotecagem com DJ Sintonia, com muitas marchinhas e samba enredo.

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Oficina de adereços carnavalescos

Dias 11 e 18/02 | 14h00

Oficina aberta para a confecção de máscaras, colares, fantasias e brincos.

60 vagas | A partir de 10 anos | Inscrição na recepção da Fábrica

O Teatro de mamulengo no carnaval cultural do Brasil

Dia 14/02 | 15h00

O mestre Valdeck de Garanhuns mostra em um espetáculo lírico algumas tradições do carnaval pernambucano: os “papangus de bezerros”, o frevo e o maracatu de baque virado, os bonecões de Olinda, a troça da “alaursa” e boi de carnaval. Tudo isso regado ao som de frevos, marchas, maracatus e forrós, que serão executadas pelo “Trio Tropeiros da Serra”.

Conexão Norte – bateria jovem e aprendizes de percussão

Dia 16/02 | 15h00

O coletivo Conexão Norte desenvolve um trabalho musical com instrumentos de percussão com crianças e jovens da região. Em parceria com a Fábrica de Cultura, será realizado esse encontro com jovens e aprendizes de percussão, apresentando ritmos brasileiros.

Fábrica na folia – Cortejo com o bloco Leões da Cachoeirinha

Dia 24/02 | 15h00

Um cortejo pré-carnaval com o bloco fundado na Copa de 2014. Serão tocadas marchinhas tradicionais com banda e itens carnavalesco para fazer a festa completa, desfilando pelo entorno da Fábrica.

Fábrica na folia – Baile infantil

Dia 26/02 | 15h00

A tradicional matinê traz esse ano o DJ Alexander Salomão, com músicas e marchinhas carnavalescas para o público infantil. Com a presença do cantor Paulinho Pernambuco e entrega de máscaras para as crianças.

Fábrica de Cultura Capão Redondo

CarnaJovem com os Foliões da Quebrada

Dia 24/02 | 18h00

Baile de Carnaval com a Banda Os Foliões da Quebrada, tocando sucessos de marchinhas. O grupo é formado por músicos de variadas vertentes que encontram nas marchinhas carnavalescas o ponto de encontro para apresentações festivas. Faixa etária: a partir de 12 anos

Fábrica de Cultura Jaçanã

O Teatro de Mamulengo no Carnaval Cultural do Brasil

Dia 16/2 |15h00

O mestre Valdeck de Garanhuns mostra em um espetáculo lírico algumas tradições do carnaval pernambucano: os “papangus de bezerros”, o frevo e o maracatu de baque virado, os bonecões de Olinda, a troça da “alaursa” e boi de carnaval. Tudo isso regado ao som de frevos, marchas, maracatus e forrós, que serão executadas pelo “Trio Tropeiros da Serra”.

Baile de Carnaval

Dia 24/02 |16h00

A equipe da Fábrica de Cultura comemora o baile de carnaval com marchinhas e várias brincadeiras.

Fábrica de Cultura Brasilândia

Aulão aberto: Mulher negra e o Carnaval

Dia 14/02 | 15h00

Palestra sobre a questão da sexualização da mulher negra no carnaval brasileiro, em um bate-papo descontraído com o pessoal da biblioteca.

Exposição de camisetas de escolas de samba

De 20 a 28/2 – Horário Funcionamento da Fábrica

A exposição reúne camisetas de escolas de samba do Brasil em diferentes períodos e apresenta o enredo de algumas escolas de Samba de São Paulo em 2017.

Sarau de carnaval

Dia 24/02 | 15h00

Neste sarau serão abordados o carnaval pelo contexto de evento cultural brasileiro, de muita tradição, a fim de comemorar essa data de uma maneira diferenciada, com marchinhas e poesia.

Sobre as Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura são espaços de acesso gratuito que disponibilizam diversas atividades artísticas. Criadas com o objetivo de ampliar o conhecimento cultural por meio da interação com a comunidade, as Fábricas oferecem uma programação cultural diversificada. Em cada unidade você encontrará: cursos e atividades, bibliotecas e estúdios de gravação.

Sobre a Poiesis

A Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura é uma organização não governamental. A instituição tem por objetivo o desenvolvimento sociocultural e educacional, com ênfase na preservação e difusão da cultura, desenvolve e gere programas e projetos, pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais voltados para o complemento da formação de estudantes e público em geral. A Poiesis trabalha com o propósito de propiciar espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação artística e intelectual e de difusão da língua e da literatura.

Da Poiesis / Secretaria da Cultura