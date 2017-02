Exposição homenageia funcionárias do Metrô

Registros apresentam os bastidores do trabalho realizado por seis funcionárias em áreas como manutenção e operação de trens

Em cartaz até o fim do mês na Estação Tatuapé da Linha 3-Vermelha, a exposição “Elas no Metrô” retrata o cotidiano de mulheres que fazem o maior sistema metroviário do país funcionar.

O projeto é organizado pela plataforma de jornalismo colaborativo ONDDA, em parceria com o fotógrafo carioca Léo Pinheiro. São 19 registros que apresentam os bastidores do trabalho realizado por seis funcionárias em áreas majoritariamente masculinas, como manutenção e operação de trens.

Além da mostra física, o público pode acompanhar conteúdos complementares no site www.ondda.com. Na página, são disponibilizadas histórias contadas pelas funcionárias e coletadas pelo próprio fotógrafo, que acompanhou a rotina de trabalho das metroviárias.

Uma das entrevistadas é Mônica Duarte Moreira, primeira mulher a assumir o cargo de oficial de manutenção do Metrô. Participam, também, operadoras de trem como Gisela Araújo, que relata o episódio em que uma senhora a parabeniza pelo trabalho, e Sonia Ayres, que ressalta a responsabilidade da função e a capacidade das mulheres em assumir trabalhos com pouca representatividade feminina.

Após passar pela Estação Tatuapé, a exposição chega à Estação Sé para celebrar o mês internacional das mulheres, em março.

Do Metrô