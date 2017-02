Etecs e Fatecs ganham cinco estações meteorológicas para estudos climáticos

O Centro Paula Souza recebeu cinco estações meteorológicas automáticas para monitoramento de informações climáticas, como volume de chuva, umidade relativa do ar, radiação solar, temperatura e velocidade do vento. Os equipamentos foram adiquiridos por meio de um programa financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). As estações estão instaladas nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) […]