Etecs e Fatecs dão boas vindas aos novos alunos com trote solidário

Unidades preparam recepções para descontrair os calouros e ajudar as comunidades locais

Novos alunos estão chegando nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais neste primeiro semestre de 2017. Para esses estudantes se sentirem “em casa”, as unidades preparam recepções acolhedoras. Nada de trote violento ou brincadeiras constrangedoras. Como de costume, as Etecs e Fatecs investem nos trotes solidários, que, além de descontrair os calouros, ajudam as comunidades locais.

Uma das principais ações é a arrecadação de alimentos não-perecíveis e itens de higiene e limpeza para entidades que apoiam idosos, crianças e outras pessoas em condições de vulnerabilidade.

Algumas unidades já começaram a brincadeira no ato da matrícula. Na Fatec Presidente Prudente, por exemplo, os “bichos” foram recebidos com tapete vermelho e palavras de incentivo. Por todo o Estado estão previstas gincanas, mostras artísticas e esportivas, visitas a instituições e palestras sobre assuntos pertinentes ao ambiente educacional e tecnológico, além de tours pelas estruturas das escolas e faculdades.

Conheça algumas das atividades que constam do calendário nos meses de fevereiro e março (as unidades aparecem em ordem alfabética do município)

Do Centro Paula Souza