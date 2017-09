Etecs conquistam medalhas na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Geografia

Duas equipes da Escola Técnica Estadual (Etec) de Mairiporã venceram a fase estadual da terceira edição da Olimpíada Brasileira de Geografia. Os alunos conquistaram o direito de representar o Estado de São Paulo na fase nacional da competição, que será realizada em Brasília, DF, nos dias 21 e 22 de outubro. Estudantes de outras três Etecs – Araçatuba, Itatiba e Profª Drª Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara, da capital – também foram premiados na competição. O critério de desempate entre as duas escolas que obtiveram o ouro foi a nota de classificação. No total, as unidades do Centro Paula Souza ganharam 6 medalhas: 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.

Destinada a estudantes dos Ensinos Médio, Técnico integrado e aos do 9° ano do Fundamental de escolas públicas e particulares do Brasil, a Olimpíada é organizada por uma comissão de professores voluntários de diversas instituições públicas do país, como a Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Alfenas (Unifal – MG) .

Conheça as Etecs premiadas na competição (as unidades aparecem por ordem alfabética de município)

Do Centro Paula Souza