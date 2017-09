Etec de Esportes organiza quarto Torneio Educacional, Esportivo, Cultural e Solidário

São mais de 7 mil atletas inscritos, de 47 Etecs do interior e da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital

Começou no sábado, 16, o quarto Torneio Educacional, Esportivo, Cultural e Solidário da Escola Técnica Estadual (Etec) de Esportes – Curt Walter Otto Baumgart. São mais de 7 mil atletas inscritos, de 47 Etecs do interior e da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

Durante o dia todo, são oferecidas as seguintes atividades esportivas e culturais: atletismo, bandas, basquete, dança, fanfarras, futebol society, futsal, games, gincanas, handebol, líder de torcida, música, pebolim, squash, tênis de mesa e de quadra, vôlei convencional e de areia e xadrez.

A programação se estende até novembro, dois sábados por mês, na escola localizada no bairro da Vila Maria, na capital, que vai ser palco da competição realizada com a colaboração dos estudantes do curso técnico de Organização Esportiva.

O torneio é aberto a quem quiser assistir às disputas e apresentações gratuitamente. É possível acompanhar a programação e outras informações pela internet.

Conheça as Etecs inscritas na competição. As unidades aparecem por ordem alfabética de município:

Município Unidade Caieiras Etec de Caieiras Capital Etec Prof. Adhemar Batista Heméritas Etec Prof. Aprígio Gonzaga Etec Prof. Basilides de Godoy Etec Carlos de Campos Etec Cidade Tiradentes Etec Profª Drª Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara Etec de Esportes – Curt Walter Otto Baumgart Etec Getúlio Vargas Etec Guaianazes Etec Guaracy Silveira Etec Heliópolis Etec Irmã Agostina Etec Itaquera II Etec Jaraguá Etec José Rocha Mendes Etec Mandaqui Etec Drª Maria Augusta Saraiva Etec Parque da Juventude Etec Paulistano Etec Raposo Tavares Etec Santa Ifigênia Etec São Mateus Etec São Paulo Etec Sapopemba Etec Sebrae Etec Takashi Morita Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira Etec Tiquatira Etec Vila Formosa Etec Zona Sul Ferraz de Vasconcelos Etec de Ferraz de Vasconcelos Francisco Morato Etec De Francisco Morato Itaquaquecetuba Etec de Itaquaquecetuba Jandira Etec Pref. Braz Paschoalin Mairiporã Etec de Mairiporã Osasco Etec Prof. André Bogasian Osasco Etec Dr. Celso Giglio Poá Etec Poá Ribeirão Pires Etec Profª Maria Cristina Medeiros Rio Grande da Serra Etec de Rio Grande da Serra Santa Isabel Etec de Santa Isabel Santana de Parnaíba Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera Santana de Parnaíba Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira Santo André Etec Júlio De Mesquita São José Do Rio Preto Etec Philadelpho Gouvêa Netto Suzano Etec de Suzano

Serviço

4º Torneio Educacional, Esportivo, Cultural e Solidário

Local: Etec de Esportes – Curt Walter Otto Baumgart

Endereço: Rua Paulo Lorenzani, s/nº – Parque Novo Mundo – São Paulo/SP

Data: 16 e 23 de setembro, 7 e 21 de outubro, 11 e 25 de novembro

Horário: das 8 às 18 horas

Do Centro Paula Souza