Etec de Avaré debate mercado de trabalho da informática na 1ª WeekTec

A Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Fausto Mazzola, de Avaré, na região de Sorocaba, promove a 1ª WeekTec, entre os dias 24 de junho e 1º de julho. A programação semanal inclui atividades diversas como palestras, workshops, minicursos, videoconferências e maratonas de conhecimento.

O evento é voltado preferencialmente aos estudantes dos cursos técnicos de Informática e Informática para Internet, mas alunos dos demais cursos e pessoas interessadas poderão participar de algumas atividades. Quem não conseguir vaga presencial ou não estiver na cidade nesses dias poderá acompanhar tudo ao vivo pela internet – os links para as transmissões em tempo real serão disponibilizados no site no decorrer da semana.

A ideia principal da 1ª WeekTec é apresentar aos estudantes e demais participantes as diversas possibilidades de trabalho que o setor oferece, como design, suporte, programação, marketing e concursos públicos, entre outras. Por isso, as atividades serão ministradas por profissionais de várias áreas e funções.

“Os alunos sempre se interessam e aproveitam muito o contato com tudo que é relacionado ao mercado de trabalho. É uma oportunidade de orientação, aprendizado e contato com futuros colegas de profissão e até possíveis empregadores”, avalia o professor dos cursos técnicos de Informática e Informática para Internet, Nicolas Colloca.

Serviço

1ª WeekTec

Local: Etec Prof. Fausto Mazzola – Rua Álvaro Lemos Torres, 561 – Bairro Brabância – Avaré/SP

Quando: de 24 de junho a 1º de julho

Do Centro Paula Souza