Estudantes de Mecânica da Etec de Mogi das Cruzes desenvolvem tecnologias assistivas

A Escola Técnica Estadual (Etec) Presidente Vargas, localizada em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, aproveitou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos do técnico de Mecânica para colocar à prova o conhecimento dos jovens. A iniciativa visava também incentivar os estudantes a intervir positivamente na sociedade. Eles foram desafiados a desenvolver tecnologias assistivas para melhorar a vida de pessoas com limitação de mobilidade.

Ao todo, foram desenvolvidos sete projetos, cujos produtos finais serão doados a instituições de assistência da região. “Normalmente, os alunos apresentam temas de diversas áreas ligadas à tecnologia, meio ambiente e saúde. São melhorias em máquinas e equipamentos, onde são aplicadas as habilidades e competências de componentes interdisciplinares”, diz um dos orientadores dos trabalhos, Cláudio dos Santos. “Quando propusemos este direcionamento para as pesquisas, os alunos abraçaram a ideia.”

Os TCCs foram apresentados na quinta-feira, 7, na Etec. Conheça os trabalhos, todos orientados por Santos e João Takaoka:

Projeto Estudantes Acessibility device – Dispositivo de acoplamento entre bicicleta e cadeira de rodas que permite ao cadeirante realizar trajetos de curtas ou longas distâncias com a ajuda de um ciclista Leonardo Rocha, Lucas Rodrigues, Lucas Santana, Lukas Fey, Priscila Tamane, Vinícius Costa Chair with arms – Adaptação acoplável para cadeira de rodas para possibilitar a subida em calçadas não rebaixadas sem ajuda de terceiros Gabriel Rosário, Gabriel Baptista, Nickolas Morais, Reynan Rodrigues, Wellerson Souza, Wendel Chaves Get up – Equipamento dá suporte a usuários de cadeira de rodas para que consigam ficar em pé Carlos Martins, Glauco Rodrigues, Jeferson Duarte, José Cavalheiro, Renato Samersla Filho, Ricardo Rossi Guincho de transferência – Facilita transferência de pacientes idosos, obesos, portadores de deficiência, com limitação de locomoção permanente ou temporária Ivo Oliveira, Kelvin Hayakawa, Matheus Mendes, Nádia Mendonça, Vanildo Silva, William Santos Hand tricicle – Triciclo para pessoas com paraplegia Bruno Queiroz, Claudio Souza Filho, Gabriel Silva, Higor Sant’anna, Leonardo Celestino, Welington Silvestre Lifting chair – Dá suporte ao cadeirante para que fique em pé Carlos Oliveira, Gabriel Lima, Marcos Teixeira, Osvaldo Shirakawa, Reinyvan Lima Muleta com sistema de amortecimento – Desenvolvido com o objetivo a atender pessoas com capacidade limitada de locomoção, seja temporária ou permanente Diego Melloni, Ederson Alves, Ícaro Ribeiro, Luan Nunes, Mateus Silva, Robson Souza

Ações inclusivas

Outra boa notícia na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a data de 3 de dezembro em 1992 – foi a exposição de projetos desenvolvidos por estudantes de três Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) na final do Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência, que ocorreu na quinta-feira, 7, na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no bairro da Barra Funda, na capital.

A premiação reconheceu as dez melhores práticas inclusivas entre mais de cem projetos inscritos. Puderam participar do Prêmio representantes da gestão pública, de instituições não governamentais sem fins lucrativos e meios digitais. De acordo com a Secretaria, o Brasil tem hoje cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Somente no Estado de São Paulo esse número ultrapassa 9 milhões.

Confira as Fatecs finalistas, por ordem alfabética de municípios:

Unidade Projeto Fatec Itu DeafTranslator – API de inclusão digital para pessoas com deficiência auditiva Fatec Mogi das Cruzes Evento de conscientização sobre inclusão e acessibilidade Fatec Tatuí Caminhos para uma sociedade inclusiva Identifieye – tecnologia assistiva para inclusão social e acessibilidade de deficientes visuais Sistema de suspensão treino locomotor Software de comunicação

