Escola da Família ganha 59 novas unidades no Estado

Programa completa 14 anos com atividades gratuitas ligadas à saúde, cultura, esporte e trabalho

O Programa Escola da Família está crescendo: 59 novas unidades aderiram ao projeto da Secretaria da Educação de São Paulo em 2017, ano em que o projeto completa 14 anos. A partir de agora, alunos, pais e as comunidades do entorno terão acesso aos fins de semana de atividades gratuitas de saúde, cultura, esporte e trabalho. Ao todo são 2,2 mil participantes em todo o Estado.

Para fazer parte do PEF, o Conselho Escolar deve primeiro aprovar o interesse em assembleia. O próximo passo é verificar a demanda e existência ou não de outros locais públicos na região. Após essas etapas, a unidade será acompanhada de perto pela coordenação do programa.

Cada escola tem autonomia para organizar um calendário próprio de ações. São comuns atividades como cursos de idiomas e artesanato, preparatórios para o vestibular, além de oficinas de panificação e competições de esporte. No primeiro semestre, foram registradas mais de 800 mil.

Para ajudar na realização dessas ações, a Escola da Família conta com uma rede de profissionais incluindo vice-diretores, universitários e voluntários. No caso do voluntário, é preciso apenas apresentar um projeto adequado ao público da unidade. Neste ano, estão cadastrados mais de 10,2 mil pessoas.

Confira as novas unidades:

Diretoria de Ensino Escola Estadual Americana Professora Anna Maria Lucia de Nardo Moraes Barros Americana Professora Anna Peres da Silva Americana Professora Laura Emmie Pyles Americana Coronel Luiz Alves Americana Professor Luiz Hipólito Americana Maria Judita Savioli de Oliveira Americana Professora Leny Apparecida Pagotto Boer Araraquara Jardim dos Oitis Assis Dr. Claudio de Souza Botucatu Cesario Carlos de Almeida Bragança Paulista Adelio Ferraz de Castro Bragança Paulista Professor Carlos Jose Ribeiro Campinas Leste Professor Sebastiao Ramos Nogueira Campinas Leste Vila Olímpia Campinas Oeste Jardim Marisa Capivari Professora Suzana Benedicta Gigo Ayres Caraguatatuba Eduardo Correa da Costa Junior Doutor Carapicuíba Fernando Nobre Carapicuíba Regina Halepian Antunes Professora Diadema Adonias Filho Diadema Diadema Diadema Erasmo Batista Silva de Almeida Diadema Fabio Eduardo Ramos Esquivel Diadema Deputado Gregório Bezerra Diadema Professor Joao Carlos Gomes Cardim Diadema Joao Ramalho Diadema Soldado Jose Iamamoto Diadema Professora Marie Nader Calfat Diadema Professor Miguel Reale Guarulhos Norte Brigadeiro Haroldo Veloso Guarulhos Sul Prefeito Rafael Rodrigues Filho Itapecerica Da Serra Bairro Vitalino Itapetininga Professora Maria Francisca Deoclecio Arrivabene Itu Ana Mesquita Laurini Jau Professora Maria de Campos Pires Maciel Leste 2 Professora Maria Lucia Ambrozio Leste 4 Professora Julieta Terlizzi Bindo Leste 4 Professor Orestes Rosolia Miracatu Poeta Domingos Bauer Leite Mirante do Paranapanema Antonia Binato Silva Vó Nina Mogi das Cruzes Professor Jose Sanches Josende Mogi Mirim Armani Padre Mogi Mirim Jardim Planalto Norte 1 Clodomiro Carneiro Pindamonhangaba Professora Alexandrina Gomes de Araújo Rodrigues Piracicaba Professora Avelina Palma Losso Piracicaba Professora Mirandolina De Almeida Canto Piracicaba Paulo Luiz Valério Pirassununga Jose Pedrod Moraes Ribeirão Preto Jardim Flamboyans Santos Professor Armando Bellegard Santos Barnabé Santos Olga Cury São Joaquim Da Barra Professor Martinho Sylvio Bizutti São Roque Professor José Pinto do Amaral Sertãozinho Professora Dolores Martins de Castro Sorocaba Professora Maria Ondina Andrade Sumaré Jonatas Davi Visel dos Santos Suzano Alfredo Roberto

Da Secretaria da Educação