Equipamento desenvolvido na Fatec Tatuí ajuda no tratamento de pessoas com paralisia

Um projeto desenvolvido por aluno do curso superior tecnológico de Manutenção Industrial da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Tatuí está ajudando no tratamento de pessoas com paralisia e mobilidade reduzida na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município (veja o vídeo).

O Sistema de Suspensão para Treino Locomotor é um equipamento semelhante a uma esteira de academia, com diversos suportes que auxiliam nos exercícios para fortalecer a musculatura e coordenação motora dos pacientes com diversos tipos de limitação de movimentos. Não existem modelos similares fabricados no Brasil.

“Nosso principal diferencial em relação ao que se produz fora do país é a possibilidade de avaliar a evolução do paciente por meio de um sistema de medição da massa corpórea”, explica Marcelo Simonetti, professor do curso que orientou o projeto. “Desta forma, os profissionais que cuidam da fisioterapia têm maior autonomia para direcionar a intensidade do tratamento.”

O Sistema de Suspensão para Treino Locomotor foi desenvolvido para atender às demandas da Apae, de acordo com reuniões, orientações e palestras dos profissionais da instituição, e já está sendo utilizado pelos pacientes. “É uma sensação indescritível conseguir ajudar pessoas necessitadas”, diz o estudante Ilson Terrão, que desenvolveu o equipamento como Trabalho de Conclusão de Curso. “Não tem dinheiro no mundo que pague ver uma mãe chegando até você para agradecer ao ver seu filho dar alguns passos.”

O aluno conta que já está em contato com organizações não-governamentais (ONGs) e com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) para viabilizar a produção do equipamento em escala suficiente para democratizar o acesso à tecnologia.

Uma parceria com a empresa Concresteel, na qual Ilson trabalha, possibilitou a fabricação e doação do Sistema de Suspensão para Treino Locomotor para a Apae.

Tecnologia assistiva

O contato entre a Fatec Tatuí e a Apae é constante, com diversos projetos desenvolvidos visando atender a necessidades específicas. De acordo com a professora Patrícia Moreno, uma das responsáveis pelo diálogo com a instituição, além de uma sólida formação tecnológica, faz parte da cultura da faculdade motivar os estudantes para que intervenham positivamente na sociedade.

“É um ajudando o outro. Precisamos de problemas que estimulem nossos alunos e a Apae está na busca de soluções. Temos uma preocupação muito grande em desenvolver a parte tecnológica sem perder de vista a formação do cidadão”, afirma Patrícia.

Do Centro Paula Souza