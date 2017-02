Em Campinas, Alckmin inaugura obra do “Saúde em Ação” e anuncia licitação de outras dez

Parceria do Governo de São Paulo com o BID conta com investimento total de mais de R$ 230 milhões na Região Metropolitana de Campinas

O governador Geraldo Alckmin esteve na cidade de Campinas nesta terça, 14 de fevereiro, para a inauguração do novo prédio do Departamento Regional de Saúde (DRS), em mais uma obra que faz parte do programa Saúde em Ação.

O projeto incluiu a reforma e o restauro da unidade existente e a ampliação do departamento, com a construção de um novo edifício no complexo. O prédio concentrará a coordenação e a articulação das atividades da Secretaria de Estado da Saúde na região de Campinas.

Os Departamentos Regionais de Saúde exercem o papel de representantes da gestão estadual em cada local, e oferecerão apoio integrado às clínicas Saúde em Ação da região, buscando sempre a efetividade no acesso e a qualidade na assistência ao usuário do SUS.

Na ocasião, também foi lançado o edital de construção de 10 novas UBS do programa Saúde em Ação para a região, sendo três delas em Campinas, duas em Paulínia e uma em Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste.

“Vamos entregar mais 10 UBS equipadas para as prefeituras. Foi publicado no Diário Oficial de hoje a licitação”, disse Alckmin.

O Saúde em Ação é resultado de uma parceria inédita da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para construir e reformar clínicas e hospitais em mais de 70 municípios e criar uma rede articulada e moderna, com o objetivo de mudar a forma de atendimento à população.

São previstas 161 obras de construção ou reforma de clínicas de saúde, hospitais, ambulatórios de especialidades e CAPS localizados na Região do Vale do Jurumirim, Região Metropolitana de Campinas, Vale do Ribeira, Região de Itapeva e Litoral Norte, em um investimento total de R$ 826 milhões, por meio do financiamento de 70% do valor investido pelo BID, com a contrapartida de 30% de recursos do tesouro do Estado.

A Região Metropolitana de Campinas contará com um total de 76 obras do programa, em um investimento de R$ 235 milhões. O primeiro lote foi entregue em outubro, durante visita do governador à cidade. Foram 13 clínicas de saúde, sendo três no município de Campinas, cinco em Itatiba, duas em Monte Mor, uma em Indaiatuba, uma em Vinhedo e uma em Morungaba. Na segunda etapa do programa foram lançadas outras 13 clínicas, nas cidades de Cosmópolis, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste, Pedreira, Nova Odessa, Jaguariúna, Holambra e Artur Nogueira.

O terceiro lote de obras na região foi lançado em dezembro, com cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nos municípios de Sumaré, Cosmópolis, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Valinhos, além de uma UBS em Sumaré.

“Nós queremos facilitar o acesso da população ao Sistema Único de Saúde (SUS) investindo na atenção primária. Essa é uma forma de direcionar a demanda e desafogar os hospitais, que sofrem com excesso de filas. Com esse projeto, o morador vai voltar a frequentar as unidades e criar vínculo com a clínica próxima a ele”, destaca David Uip, secretário de Estado da Saúde de São Paulo. As regiões beneficiadas pelo projeto foram escolhidas pela Secretaria da Saúde após um estudo que analisou as necessidades regionais e o perfil epidemiológico de cada uma.

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assessoria de Imprensa

(11) 3066-8701 / 8702 / 8707 / 8708 / 8709 / 8712 / 8253 / 8337 / 8064 / 8711