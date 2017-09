Educação levará metodologia do ensino integral a centros da Fundação Casa

O secretário da Educação José Renato Nalini e o da Justiça e da Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, assinaram nesta terça-feira, 19, um protocolo de intenções para a discussão e implantação da metodologia do programa ensino integral na Fundação Casa.

O documento prevê a aproximação das equipes técnicas das duas instituições para elaboração de um projeto de acordo com o atendimento realizado nos centros de atendimento socioeducativo. Atualmente, a Fundação mantém 145 unidades em funcionamento no Estado de São Paulo e atende mais de 9 mil jovens em cumprimento de internação, internação provisória, internação sanção e semiliberdade – que também estão matriculados em classes da rede estadual de ensino.

Na Fundação, os adolescentes têm uma agenda multiprofissional, que inclui atividades de escolarização, esporte, cultura e educação profissional. No caso do programa de ensino integral da Secretaria da Educação, os estudantes se dividem entre as disciplinas da Base Nacional Comum, eletivas, aulas experimentais, projeto de vida, clube juvenil e tutoria.

Na última edição do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), as unidades de Ensino Médio em tempo integral atingiram a marca histórica de 73,4% na comparação com 2012, primeiro ano do programa na rede paulista. O índice saltou de 2,14 para 3,71. O resultado é superior ao registrado nas escolas regulares (2,30).

Da Secretaria da Educação