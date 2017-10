CRI Norte tem programação especial para a Semana do Idoso

Com o objetivo de celebrar o Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, o Centro de Referência do Idoso da Zona Norte (CRI Norte), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, realiza, de 2 a 6 de outubro, a Semana do Idoso 2017, que conta com uma programação especial para […]

Com o objetivo de celebrar o Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, o Centro de Referência do Idoso da Zona Norte (CRI Norte), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, realiza, de 2 a 6 de outubro, a Semana do Idoso 2017, que conta com uma programação especial para estimular a independência, o protagonismo e inspirar novos projetos de vida aos idosos, valorizando suas potencialidades e histórias.

Com o título “Rotas da longevidade: desafios e conquistas”, os idosos contam com várias atividades para estimular essa reflexão: ações de autocuidado e bem-estar, workshop de e-mail, sarau especial com apresentações artísticas e manifestações culturais, roda de conversa com especialistas sobre memórias e afetos, a tradicional caminhada e uma homenagem especial aos voluntários integrantes do Programa de Voluntariado do CRI Norte.

Da Secretaria da Saúde