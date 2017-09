Cresce a procura por aplicativos de serviços públicos

No mês de agosto, chegou perto de meio milhão o número de downloads do aplicativo SP Serviços, pacote com mais de 40 serviços estaduais

Dados oficiais da Prodesp, empresa de tecnologia do Governo do Estado responsável pela gestão do Programa Poupatempo, mostram que a população está usando cada vez mais o celular para buscar informações ou resolver questões relacionadas a serviços.

No mês de agosto, chegou perto de meio milhão o número de downloads do aplicativo SP Serviços, pacote que reúne mais de 40 serviços públicos estaduais, com destaque para o Poupatempo, Detran.SP e Nota Fiscal Paulista.

Pelas estimativas do governo paulista, em novembro o total acumulado de downloads de todos os aplicativos contidos no SP Serviços deve chegar a dez milhões, após o crescimento recorde no mês de agosto. O número acumulado já chega a 9.058.922 desde o lançamento, há dois anos. O total em agosto foi de 496.048.

O aplicativo com maior crescimento no mês de agosto, com 20,3% de expansão, foi o ‘Nota Fiscal Paulista’, lançado em março deste ano. Ele permite consultar pelo celular o saldo do programa e solicitar o crédito na conta corrente. Em seis meses ele acumula 430.553 downloads.

O segundo maior crescimento em agosto foi o do aplicativo ‘De Olho na Nota’, com 10,8%. Ele permite a leitura do código (QR Code) impresso no Extrato de Cupom Fiscal Eletrônico e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

O terceiro aplicativo com maior crescimento em agosto foi o SP Serviços, que contém informações e serviços do Poupatempo e tem atalho para todos os serviços eletrônicos do governo estadual. Com 1,21 milhão de downloads, o crescimento foi de 8,2%.

Mantida a média registrada em agosto, a Prodesp estima que o total de aplicativos de serviços públicos estaduais chegue a 11,04 milhões até o fim do ano.

A Prodesp é a responsável pelo desenvolvimento da maior parte dos aplicativos de serviços públicos contidos no SP Serviços. “Os aplicativos contribuem para aumentar a eficiência do setor público e para a simplificação da vida do cidadão”, comenta o presidente da Prodesp, Celio Bozola. “Buscamos aproveitar as novas tecnologias para aproximar cada vez mais o Estado do cidadão, o que traz vantagens para todos, tanto para o cidadão, que tem mais facilidade, como para o Estado, que ganha eficiência.”

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Governo e executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação. Desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, o Poupatempo já prestou mais de 555 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel. Juntas, as unidades atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Número de downloads

Detran.SP: 2.967.280

Consulta de informações como pontos na sua CNH, multas e restrições do seu veículo

Simulado do Detran.SP: 2.365.940

Prova simulada para quem está estudando para exames de habilitação para dirigir

SP Serviços (Poupatempo e outros): 1.217.687

Agendamento de horário no Poupatempo, informações sobre serviços e achados & perdidos

Metrô: 616.798

Informações em tempo real das linhas do Metrô, mapas, estações e rotas

EMTU: 525.277

Itinerário e localização das linhas de ônibus intermunicipais das regiões metropolitanas de SP

Nota Fiscal Paulista: 430.553

Consulta de saldo de créditos no Programa Nota Fiscal Paulista, transferência e resgate

CPTM: 221.106

Informações em tempo real sobre os trens metropolitanos de São Paulo, como mapas e horários

Atestado de Antecedentes Criminais: 134.906

Quem tem RG de São Paulo pode emitir versão digital do atestado com QR Code no celular ou tablet

Dívida Ativa: 128.137

Canal rápido para consulta de débitos em Divida Ativa do Estado de São Paulo

De Olho na Nota: 83.807

Permite leitura do QR Code do Extrato de Cupom Fiscal Eletrônico e do Danfe de Nota Fiscal eletrônica

Espia Aqui: 73.940

Situação das rodovias e travessias do Estado nas imagens das câmeras do DER, Dersa e concessionárias

CDHU: 60.810

Gera boleto de prestações de mutuários de imóveis financiados pela Companhia de Habitação

DER: 34.433

Para acompanhar recursos de multas do DER, processos de penalidade de advertência e defesa de autuação

SSP Unidades Policiais: 31.916

Localização de delegaciais, Bombeiros, IML, Polícia Ambiental e Rodoviária por endereço ou a mais próxima

Casa Paulista: 18.017

Informações sobre investimentos em programas habitacionais

Bombeiros SP: 16.183

Verifica por QR Code licenças de segurança contra incêndios e condições aprovadas de uso de edificações

Parques SP: 15.859

Guia virtual com informações sobre os Parques Paulistas do Projeto de Ecoturismo na Mata Atlântica

SP X Dengue: 12.735

Informações sobre a doença, como sintomas e prevenção, além do game didático “Mate o mosquito”

Procon.SP: 11.855

Empresas mais reclamadas, orientações ao consumidor e sites que devem ser evitados nas compras on-line

Acessa SP: 11.640

Informações sobre o programa de inclusão digital do Estado de São Paulo

Diário de Classe: 8.196

Alternativa eletrônica para professor da rede estadual lançar e consultar freqüência e notas, registrar aulas e visualizar turma

Denúncia Ambiental: 7.607

Canal para denúncias sobre fauna, vegetação, água, solo, ruído, ar e fogo, permitindo envio de fotos, vídeos e áudios

SIC.SP: 6.246

Sistema de Informações ao Cidadão, para cesso a informações públicas, produzidas ou custodiadas pelo Estado

Bem-te-vi: 5.832

Jogos educativos sobre regras de trânsito para crianças de 6 a 10 anos

SAP: 5.601

Sistema Ambiental Paulista. Serviços oferecidos pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo

DO SP: 5.494

Pesquisas no conteúdo do Diário Oficial do Estado de São Paulo desde 1º de maio de 1891

Serra do Mar: 5.323

Informações e atrações dos núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar

Unidades Consulares: 4.816

Endereços das unidades consulares e da Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista

Consulta GTA: 4.652

Consultar a autenticidade e validade da Guia de Transporte Animal obrigatória

Inclusão SP: 4.536

Ações da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o mapa da deficiência no Estado

SP Global: 3.617

Notícias do Governo do Estado de São Paulo voltadas para o público internacional

Cuide-se Bem: 3.513

Auxilia portadores de HIV e Hepatite C a administrar sua rotina com medicamentos e exames

Consulta PTV: 3.288

Verifica autenticidade e validade de Permissão de Trânsito Vegetal (PTV)

Cetesb: 3.037

Agendamento online para atendimento nas agências da Companhia Ambiental do Estado

Fiscal TCESP: 2.150

Para encaminhar denúncias de irregularidades ao Tribunal de Contas do Estado

Perfil MP Municípios Paulistas: 2.116

Informações completas sobre 645 cidades do Estado

ProAC: 1.737

Projetos do Programa de Ação Cultural (ProAC) de incentivo à cultura

Arcesp: 1.634

Informações e registro de reclamações sobre empresas concessionárias de serviços públicos

