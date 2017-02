CPTM funcionará uma hora a mais com o fim do horário de verão

Neste fim de semana, em razão do fim do horário de verão, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irá operar por uma hora a mais de sábado, 18, para domingo, 19, quando os relógios serão atrasados em uma hora. Com a mudança de horário, os passageiros poderão embarcar até a 1h de domingo, 19, […]

Neste fim de semana, em razão do fim do horário de verão, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irá operar por uma hora a mais de sábado, 18, para domingo, 19, quando os relógios serão atrasados em uma hora.

Com a mudança de horário, os passageiros poderão embarcar até a 1h de domingo, 19, do novo horário (2h do horário antigo). No domingo, todas as estações da CPTM reabrem para o público no horário habitual, às 4h.

Para mais informações sobre a operação nas Linhas da CPTM, os usuários têm à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que atende 24 horas pelo telefone 0800 055 0121 ou pelo site www.cptm.sp.gov.br.​

Da CPTM