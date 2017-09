Confira o funcionamento dos postos Poupatempo no feriado de 7 de setembro

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, os postos Poupatempo não funcionam devido ao feriado do Dia da Independência. O atendimento à população retorna na sexta-feira, dia 8. As informações sobre os horários de funcionamento, serviços oferecidos, agendamentos de atendimento e endereços dos postos podem ser obtidas pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços (para smartphones e tablets).

Atenção: Em Cotia, Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba e Santos, o Poupatempo também não funciona na sexta-feira, dia 8, devido aos feriados municipais. Os atendimentos retornam no sábado, dia 9.

Canais de informações e agendamento

Para maior comodidade dos cidadãos, o Poupatempo oferece diferentes canais de atendimento e agendamento de horário dos serviços mais solicitados em todas as unidades. Confira abaixo:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Aplicativo no celular: SP Serviços, nos sistemas iOS e Android;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, do Facebook, no seguinte link: www.messenger.com/t/PoupinhaSP;

Redes sociais: poupatemposp

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários tenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 555 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Assessoria de Comunicação

Diretoria de Serviços ao Cidadão – Prodesp

comunicacao.poupatempo@sp.gov.br