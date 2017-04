Concurso que vai eleger a mais bela idosa de São Paulo recebe inscrições até sexta

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo encerra nesta sexta-feira, 28, as inscrições para o concurso que vai eleger a mais bela idosa da capital paulista. A vencedora será conhecida na grande final, que acontece no dia 11 de maio, no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), também conhecido como Centro de Referência do Idoso da Zona Leste (Cri-Leste).

As candidatas devem ter 60 anos ou mais e residir na cidade de São Paulo. Além da eleição da mais bela idosa da capital, o concurso premiará as participantes em outras cinco categorias: Miss Beleza, Miss Elegância, Miss Simpatia, Miss Sorriso e Miss Timidez.

A seleção das 25 finalistas do concurso acontecerá no dia 4 de maio, às 13h. As selecionadas participarão de dois ensaios técnicos nos dias 8 e 10 de maio. A grande final do dia 11 de maio ocorrerá das 13h às 17h.

As finalistas ainda participarão do baile do Dia das Mães no dia 12 de maio, das 14h30 às 18h30.

“Nosso objetivo é promover a autoestima e valorizar a beleza na terceira idade”, afirma o diretor de convivência do IPGG, Nilton Guedes.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (11) 2030-4000/4003/4035. O Cri-Leste está localizado na Praça Aleixo Monteiro Mafra, 34, São Miguel Paulista, zona leste da capital.