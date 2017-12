Concurso de Residência Médica do Iamspe bate recorde de inscritos

O concurso de Residência Médica no HSPE (Hospital do Servidor Público Estadual) para 2018 registrou um recorde de inscrições este ano. Ao todo, foram 4.951 profissionais inscritos para vagas destinadas a diversas especialidades. A prova ocorreu no último dia 3 de dezembro.

Os processos seletivos do Iamspe costumam ter uma alta procura devido à reputação adquirida pelos programas de especialização médica oferecidos pelo Instituto, que fazem dele referência quando se trata de Residência Médica em todo país. ​

A publicação da lista dos convocados para 2ª e 3ª fases com informações de data, horário e o local da realização das provas está prevista para o dia 18 de dezembro de 2017, no site da Fundação Vunesp > Área do Candidato.

Do Iamspe