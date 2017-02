CIC do Imigrante inicia curso de panificação

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) do Imigrante, em parceria com a Sociedade Pró-Moradia São Vicente de Paulo, iniciou nesta segunda-feira, 6, as aulas para a primeira turma do curso de capacitação na área de panificação, destinado à população imigrante.

O curso é gratuito e terá duração de dois meses. As aulas teóricas e práticas acontecem de segunda a sexta-feira em dois períodos: manhã (8h30 às 11h30) e tarde (13h30 às 16h30). Cada turma contará com 10 alunos. O panificador Ronildo Luiz da Silva ministrará as aulas, com a supervisão do pedagogo Manoel Rodrigues, do Projeto Padaria-Escola.

Os participantes aprenderão a fazer diversos tipos de pães (francês, de hambúrguer, de hot dog, de leite, bisnaga, de banha e baguete), além de produtos de confeitaria.

De acordo com a diretora do CIC, Silvana Paula Pereira, o curso é importante porque vai qualificar o imigrante para a sua inserção no mercado de trabalho, além de promover a troca de experiências da culinária brasileira com a culinária de outros países.

“Os alunos terão acesso a 40% da renda aferida com a venda dos pães produzidos durante o curso, permitindo ao imigrante a inserção na sociedade e também elevar a autoestima desta população que sai do seu país de origem para tentar uma nova vida em outro lugar”, afirma.

Imigrantes interessados em se capacitar na área de panificação podem fazer inscrição para as próximas turmas no próprio CIC, localizado na Rua Barra Funda, 1.020, das 8h às 17h. A idade mínima para participar do projeto é 18 anos.

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

Assessoria de Imprensa

imprensa@justica.sp.gov.br

(11) 3291-2612