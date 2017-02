Biblioteca de São Paulo comemora sete anos com programação especial

Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, a Biblioteca de São Paulo, instituição da Secretaria da Cultura do Estado, completou sete anos de funcionamento com números bastante significativos: são mais de dois milhões de visitantes e mais de 29 mil sócios cadastrados. Com um acervo de 39.600 itens, entre livros, jogos, revistas, DVDs e jornais, o espaço recebe anualmente cerca de 300 mil pessoas interessadas nas mais de 920 atividades realizadas, que incluem leitura, oficinas, cursos, exibições de filmes e espetáculos.

Inaugurada em 2010, a biblioteca é parte do projeto de revitalização urbana no terreno em que funcionou a Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru. Ocupa uma área de mais de 4 mil metros quadrados, dentro do Parque da Juventude, e é equipada com móveis confortáveis e ergonômicos, tais como pufes e sofás, de forma a estimular a leitura no local.

Pessoas com deficiência possuem acesso integral a todos os ambientes e podem utilizar o acervo de audiolivros, livros em Braille e demais equipamentos de acessibilidade, como computadores e impressoras adaptados e scanners capazes de transformar livros escritos em arquivos de áudio. A programação também é inclusiva e conta atividades que permitem acolher e integrar crianças e adultos com deficiência intelectual ou física, por meio de brincadeira e jogos adaptados.

Além de inclusiva, a programação é pensada para todas as idades: são oferecidas atividades para bebês, crianças, jovens e adultos. Idosos também podem aproveitar as atividades nas bibliotecas, em especial os cursos sobre como utilizar smartphones e computadores, destinados especialmente a eles.

Programação especial

Para celebrar, o espaço preparou diversas atividades gratuitas, que serão realizadas no sábado, dia 11 de fevereiro. Confira as atrações:

Logo pela manhã, às 9h30, os palhaços Jacinto e Sandoval farão a alegria do público com intervenções lúdicas e divertidas, que serão realizadas durante todo o dia. A partir das 15h30, a dupla faz uma pausa nas brincadeiras para homenagear os sócios que mais prestigiam a Biblioteca.

Às 11h, será realizado o primeiro bate-papo Segundas Intenções de 2017, que terá como convidados dois dos principais nomes da literatura marginal-periférica: o educador e escritor Rodrigo Ciríaco, autor dos livros “Te Pego Lá Fora”, ”100 Mágoas” e “Vendo Pó…esia” e o rapper e poeta Renan Inquérito, que assina o título “Poesia Para Encher a Laje”. A mediação será feita pelo crítico literário Manuel da Costa Pinto. Para participar, é preciso enviar um e-mail para agenda@bsp.org.br, até o dia 10/02, com o(s) nome(s), indicando que deseja participar ou no balcão de atendimento da Biblioteca.

A partir das 16h00, a Cia. Pia Fraus encerra a programação com o espetáculo “Gigantes de Ar”, uma reunião de esquetes inspiradas nas apresentações populares de circo-teatro, nos animais de picadeiro e seus amestradores. Palhaços, trapezistas e bonecos infláveis gigantes se encontram em uma atmosfera de humor e poesia circense. Um elefante azul de cinco metros de altura, três girafas e um casal de cangurus são algumas das atrações.

Programação

Sábado, 11 de fevereiro de 2017

9h30 às 17h

Intervenção com os palhaços Jacinto e Sandoval.

11h às 13h

Segundas Intenções: Bate-papo com Rodrigo Ciríaco e Renan Inquérito

Mediação: Manuel da Costa Pinto

Inscrições por e-mail (agenda@bsp.org.br) ou no balcão de atendimento da biblioteca (das 9h30 às 17h30), até o dia 10/02.

15h30

Homenagem aos sócios da BSP com os palhaços Jacinto e Sandoval.

16h00

Espetáculo Gigantes de Ar – Cia. Pia Fraus

Duração: 50 minutos. Classificação livre.

Serviço

Biblioteca de São Paulo

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Estação Carandiru do Metrô (Linha Azul) – São Paulo/SP

Telefone: (11) 2089-0800

Funcionamento: terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30 horas

Da Secretaria da Cultura