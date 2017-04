Banda dos Seguranças do Metrô se apresenta na Estação Sé

Nesta segunda-feira, 24 de abril, a estação Sé recebe mais um show da já famosa Banda dos Seguranças do Metrô. A partir das 18h, o grupo apresenta uma homenagem aos 49 anos da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô SP).

O repertório eclético leva ao público os mais variados gêneros musicais, dos clássicos internacionais aos ritmos brasileiros, passando pelo rock, samba, sertanejo, gospel e até ópera.

Nesta apresentação, os seguranças reúnem obras de grandes nomes do cenário mundial, como Elvis Presley, Metallica, The Police, Raul Seixas, entre outros ídolos da música, além de dar espaço aos hits do momento, com sucessos da banda americana Maroon 5 e da cantora e compositora de música sertaneja Marília Mendonça.

Formada por dez agentes de segurança, a Banda dos Seguranças do Metrô integra o projeto cultural da Companhia desde 2011 e tem reunido centenas de usuários em apresentações pelo sistema metroviário de São Paulo.

Do Metrô