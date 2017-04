Alckmin sorteia 206 casas para famílias de baixa renda de Patrocínio Paulista

Investimento no Conjunto Habitacional Patrocínio Paulista C é de R$ 22,7 milhões

O governador Geraldo Alckmin participou, nesta sexta-feira, 21, do sorteio de inscritos para o Conjunto Habitacional Patrocínio Paulista C, com 206 casas do Morar Bem, Viver Melhor. O evento foi realizado no Centro de Lazer Marumbé, em Patrocínio Paulista, na região de Franca.

“São casas para quem não tem, para famílias de menor renda, idosos e famílias com pessoas com deficiência têm prioridade”, comentou Alckmin, destacando unidades em obras na região. “Temos 2.800 casas em obras na região, isso gera bastante emprego”, disse.

O conjunto, que está sendo construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), terá unidades de dois dormitórios, com 56,67 m² de área construída, sala, cozinha e banheiro. O prazo de financiamento das moradias será de até 25 anos e as prestações receberão subsídio do Governo do Estado, sendo calculadas de acordo com a renda familiar. Quem ganha até três salários mínimos vai desembolsar até 15% dos vencimentos.

O Conjunto Habitacional Patrocínio Paulista C incorpora as melhorias estabelecidas como diretrizes de qualidade da Secretaria de Estado da Habitação e será entregue com infraestrutura completa, pavimentação asfáltica, redes de esgoto e ligações domiciliares, drenagem, rede elétrica, guias e sarjetas. O passeio e iluminação pública, paisagismo, redes de água e ligações domiciliares estão em andamento.

As casas terão piso cerâmico e laje de forro de concreto, azulejos nas áreas úmidas, esquadrias de ferro, estrutura metálica para cobertura, muros de arrimo, muretas de divisa e sistema de aquecimento solar para água do chuveiro instalado. O investimento na obra é de R$ 22,7 milhões.

O residencial terá 15 unidades destinadas a pessoas com deficiência, 11 para idosos, nove para policiais e agentes penitenciários e três para indivíduos que vivem sozinhos.

Os sorteados serão convocados para o processo de habilitação e deverão comprovar os requisitos exigidos para participar do programa habitacional. É preciso ter renda entre um e dez salários mínimos, morar no município há pelo menos cinco anos ou atestar que o chefe da família trabalha na cidade no mínimo pelo mesmo período, não possuir imóvel ou financiamento habitacional e não ter sido atendido em outros programas habitacionais de interesse social. Os idosos precisam ter idade mínima de 60 anos e indivíduos sozinhos, de 30 anos. As inscrições para o sorteio foram realizadas nos dias 16 e 17 de março, no Ginásio de Esportes Diamantão.

De acordo com estudo realizado pela CDHU, são criados 14,5 empregos diretos a cada R$ 1 milhão investido em construção residencial, o que equivale a 329 empregos diretos criados pela obra.

Desde 2011, a região administrativa de Franca recebeu 2.482 moradias populares, por meio da CDHU e do programa Casa Paulista. Além disso, há 547 habitações de interesse social em construção.

Morar Bem, Viver Melhor

O Morar Bem, Viver Melhor é a Política Habitacional do Estado de São Paulo. Reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, como infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade das construções e equipamentos, cuidados com o meio ambiente, inovações e qualidade de vida para as famílias atendidas.

