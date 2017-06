Alckmin repassa mais R$ 17 milhões para 121 municípios paulistas

Este é o 5º lote do ano e a prioridade do Estado é para a área da Saúde, que recebe 87 convênios

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta terça-feira, 27 de junho, o 5º lote de convênios do ano, com 121 municípios paulistas e entidades, num total de 144 acordos celebrados. “São 144 convênios, mais de R$ 17 milhões. Na área da saúde, que é prioridade e necessidade da população, na área do desenvolvimento social, um conjunto de políticas públicas sociais, na área de esporte e também infraestrutura, para ajudar as cidades a recuperarem a sua infraestrutura”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “Foram muito bem escolhidas as prioridades. Vamos já assinar para que o dinheiro chegue rapidinho aos municípios e entidades”, completou.

Neste lote, os convênios estão divididos por cinco secretarias: 87 da Saúde, com investimentos de R$ 9,11 milhões para 78 municípios; 47 da Casa Civil, R$ 7,37 milhões para 46 municípios; cinco convênios de Esporte, Lazer e Juventude, R$ 275 mil para cinco municípios; quatro da Assistência e Desenvolvimento Social, R$ 260 mil para quatro municípios; e um convênio do Meio Ambiente no valor de R$ 80 mil para a cidade de Joanópolis, para castração e identificação de animais.

Entre os convênios da Saúde, o Hospital Estadual de Bauru receberá R$ 400 mil reais para a compra de equipamentos, acessórios para vídeolaparoscopia; a Unidade Básica de Saúde São José, do município de Américo Brasiliense, receberá R$ 200 mil para a aquisição de equipamentos; a prefeitura de Nova Odessa, também R$ 200 mil para a reforma do Centro de Fisioterapia e reabilitação do ambulatório de especialidades; e na capital, o Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, R$ 200 mil reais para custeio.

Nos convênios da Casa Civil, 46 municípios serão contemplados. Entre eles, Salto, que receberá R$ 500 mil reais para obras de infraestrutura; Mairiporã, R$ 400 mil também para infraestrutura; Jales receberá R$ 300 mil para reformas e adequação do centro multiuso; Conchal, R$ 250 mil para infraestrutura; e Bocaína, que receberá R$ 150 mil.

“Hoje assinamos mais 144 convênios com municípios e entidades, para obras de infraestrutura, reformas, aquisição de equipamentos para hospitais e unidades básicas de saúde, aquisição de ambulância, custeio de hospitais. Uma parceria importante para os municípios e entidades, que reflete no atendimento à população local. Prioridade do Governo do Estado”, explica o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 386 convênios com 343 municípios, num total de R$ 58.639.182,90 milhões.

Assessoria de Imprensa

Secretaria da Casa Civil

(11) 2193-8315 / 8413