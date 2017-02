Alckmin recebe executivos da Beiersdorf Nivea para anúncio de investimentos

O governador Geraldo Alckmin recebeu na manhã desta quinta-feira, 9, no Palácio dos Bandeirantes, executivos da Beiersdorf Nivea, empresa alemã de cuidados com a pele, dona de marcas líderes em nível mundial. Na ocasião, os executivos anunciaram que irão expandir a fábrica da empresa no Brasil, localizada em Itatiba, com investimentos que superam R$ 300 milhões.

“No atual momento de crise, são a previsibilidade dos gastos públicos e os investimentos que estimulam a retomada do crescimento, tornam o Estado mais atrativo para a iniciativa privada e criam um ambiente propício para a geração de emprego e renda. É nesse cenário que recebemos o importante anúncio do grupo Beiersdorf, em especial para a região de Campinas”, comemorou o governador Alckmin.

Quarto maior mercado de cosméticos do mundo, nos últimos anos o Brasil tem sido um dos países com crescimento de destaque para o Grupo Beiersdorf. Desde o início do século XX, os produtos do grupo estão disponíveis no mercado brasileiro e, em 2003, a empresa trouxe sua primeira fábrica para o país.

“Este investimento reafirma a importância do país para os negócios do Grupo e também a nossa visão de futuro”, afirma Christian Goetz, representante da Beiersdorf no Brasil. Uma equipe está trabalhando nos detalhes do cronograma e implementação da expansão da planta, que deve gerar mais de 60 novas posições de trabalho até o fim de 2019.

A escolha do Estado de São Paulo foi estratégica por permitir que o país todo seja atendido, pela facilidade de distribuição. “Estivemos apoiando a Nivea em questões tributárias e de infraestrutura do entorno da fábrica, mas o trabalho está só começando”, afirmou Ermínio Lucci, diretor de investimentos da Investe São Paulo, agência de promoção de investimentos que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

