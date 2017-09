Alckmin lança Balada Campeã, torneio noturno de futsal entre 4 comunidades paulistanas

Nesta segunda-feira, 4, o governador Geraldo Alckmin participou do lançamento do Projeto Balada Campeã, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ). O objetivo é oferecer opções de esporte, lazer e entretenimento para quatro grandes comunidades carentes da capital paulista: Heliópolis, Brasilândia, Paraisópolis e Rio Pequeno. Somadas, as comunidades contam com aproximadamente 500 mil habitantes. A cerimônia de lançamento foi realizada no Museu do Futebol, instalado sob as arquibancadas do estádio do Pacaembu.

“É um ótimo projeto social e esportivo para os jovens. A escola deve ser o centro do bairro e ficar aberta para a comunidade com atividades diversificadas. Estamos oferecendo uma equipe de apoio em cada local, além das atividades esportivas e artísticas”, disse o governador.

O Balada Campeã ocorrerá em oito finais de semana, a partir de 15 de setembro, sempre das 22h às 3h, em escolas estaduais localizadas nas quatro comunidades. O projeto envolve um torneio de futsal (modalidade escolhida pelas próprias comunidades) com 64 equipes participantes, oficinas e competições de grafite e arte de rua, apresentações e batalhas de “rap do bem”, além de apresentações e competições de futebol freestyle.

Serão realizados, também, atendimentos com equipes multidisciplinares compostas por médicos, psicólogos e nutricionistas que darão orientações, consultas e encaminhamentos nas quatro comunidades. O projeto se encerra com a definição dos campeões, na etapa final, que ocorrerá no Ginásio do Ibirapuera, dia 11 de novembro.

A parceria com a iniciativa privada vai garantir, sem custos ao Estado nem aos participantes, a reforma e pintura nas quadras das escolas, material esportivo (bolas, rede e uniformes), além da tinta utilizada para o grafite.

O evento de lançamento contou com a presença do secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, do multicampeão de futsal Falcão, do astro do rap Dexter e do pioneiro do freestyle no Brasil, Diego Freestyle. Os três são embaixadores do evento em suas áreas.

Também participaram do lançamento os ex-atletas “Magic” Paula, Marcelo Negrão, Rodrigão, Juninho Paulista, Cafu, Ana Moser e Antonio Minotauro, além de autoridades e representantes das quatro comunidades.

O secretário Paulo Maiurino considera o programa uma alternativa saudável e de grande valor para os jovens. “O Balada Campeã oferece diversas opções que certamente vão despertar o interesse e contar com grande participação dos jovens da periferia de São Paulo. Estamos oferecendo uma opção segura, com bons exemplos e atendendo às demandas trazidas pelas próprias comunidades, com grande apoio de nossos parceiros em todas as ações oferecidas à população”, concluiu.

Locais utilizados pelo programa:

A partir do dia 15 de setembro, durante 8 finais de semana, sempre das 22h às 3h.

Brasilândia: EE Renato de Arruda Penteado – Rua Floriano Costa Barroso, 10 – Jd. Carombé.

Rio Pequeno: EE Sólon Borges dos Reis – Av. José Joaquim Seabra, 1.187 – Rio Pequeno

Paraisópolis: EE Maria Zilda Gamba Natel – Rua Dr. José Carlos de Toledo Piza, s/nº – Jd. Parque Morumbi

Heliópolis: EE Prof. Carlos Estevam Aldo Martins – Rua São Silvestre, 396 – São João Clímaco

Realização: SELJ

Apoio e parceria: Banco do Brasil, America Net, Rede Globo, Red Bull, Adidas, Coral e Colorgin

Mais informações: www.selj.sp.gov.br/baladacampea

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

Assessoria de Imprensa

(11) 3241-1356/5822 r.1089