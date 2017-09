Alckmin lança Aliança Solidária em prol do Museu Paulista

O governador Geraldo Alckmin recebeu na manhã desta segunda, 4, um grupo de cerca de 60 empresários para o lançamento da Aliança Solidária em prol do Museu Paulista (Museu do Ipiranga), administrado pela USP. Também participaram do café da manhã o reitor da Universidade de São Paulo (USP), Marco Antonio Zago, e a empresária Luiza Trajano, do Grupo Mulheres do Brasil (GMB), uma das líderes do Aliança Solidária.

“Tivemos aqui uma reunião muito proveitosa. Vamos ter, em 2022, o Bicentenário da Independência e, no Museu do Ipiranga, faremos um grande trabalho junto à sociedade civil para o seu restauro”, afirmou o governador. “A Luiza Trajano, que preside o Grupo Mulheres do Brasil, vai nos ajudar, liderando esse trabalho junto com o Governo do Estado e a Universidade de São Paulo”, completou Alckmin.

Localizado no Parque da Independência, o Museu do Ipiranga é o mais antigo museu de São Paulo, um dos símbolos do país e será um dos principais palcos das comemorações do Bicentenário da Independência, em 2022, quando estará integralmente restaurado e abrigará exposições e atividades educativas para um público previsto de mais de 500 mil visitantes.

Na próxima quinta-feira, 7 de setembro, será lançado um concurso para escolha do projeto de restauro e modernização do Museu Paulista. Na ocasião, a USP tornará públicos os detalhes sobre o concurso que premiará três estudos preliminares de arquitetura para o restauro e modernização do edifício-monumento do Museu, que está fechado ao público desde 2013. Desde então, o prédio vem passando por uma série de intervenções estruturais.

O projeto deverá prever instalações inteiramente modernizadas e adequadas às normativas de acessibilidade e segurança. O edifício passará a ser dedicado exclusivamente à visitação pública, com exposições e espaços de fruição visual de sua arquitetura monumental.

