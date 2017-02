Alckmin inaugura restauro da fachada e sala Dinos do Brasil no Museu Catavento

Passado e futuro se encontram no Museu Catavento a partir desta sexta-feira, 17. O governador Geraldo Alckmin inaugurou, ao mesmo tempo, o restauro das fachadas históricas e sua mais nova sala, a Dinos do Brasil. O restauro foi concluído exatamente no ano em que se completa o centenário da primeira exposição realizada no Palácio das Indústrias, prédio tombado como patrimônio histórico estadual e municipal. Já a sala Dinos do Brasil, elaborada com tecnologia de realidade virtual em altíssima qualidade, vai proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva e interativa pelo território brasileiro na era mesozoica – entre 250 milhões e 65 milhões de anos atrás – com auxílio de óculos de realidade virtual. O Museu Catavento é mantido pela Secretaria da Cultura do Governo de São Paulo.

“Um prédio maravilhoso, inaugurado em 1924, que depois de Centro de Exposições da Indústria foi Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública, Prefeitura de São Paulo e, hoje, o Museu Catavento, o queridinho da cidade, o mais visitado. Um trabalho educativo, cultural, de lazer, que é muito bonito”, afirmou o governador durante o evento de inauguração.

Desenvolvida pela startup brasileira VR Monkey com patrocínio da Intel e da Ambev, a sala Dinos do Brasil possui 100m² no total e fica na seção Vida do Museu, oferecendo sete sessões diárias de 40 minutos de duração com capacidade para 25 pessoas.

A bordo de uma cápsula do tempo, a atividade leva o público para uma viagem guiada pelas paisagens primitivas do Brasil, de norte a sul, nos períodos Triássico e Cretáceo. Uberabatitan, Abelissauro, Unaissauro e Saturnália são algumas das espécies de dinossauros brasileiros que interagem com os visitantes, junto a outros animais pré-históricos, em meio a um passeio por florestas, desertos e áreas vulcânicas que, à época, faziam parte do relevo do território nacional. A experiência multissensorial, que estimula visão, audição e senso de direção, é destinada não somente às crianças, frequentadoras assíduas do museu, mas também aos adultos que apreciam história, tecnologia e games.

O projeto contou com a consultoria do Prof. Dr. Luiz Anelli, do Instituto de Geociências da USP, com o apoio da Fapesp por meio do Pipe. É o primeiro projeto de realidade virtual financiado pela Lei Rouanet.

Restauro no centenário

Iniciado em junho de 2016, o restauro da fachada do Catavento teve investimento de R$ 1,2 milhão disponibilizado pelo Fundo de Interesses Difusos (FID), gerenciado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Foram recuperados cerca de 70 elementos arquitetônicos, entre esculturas, caixilhos de portas e janelas de metal e madeira, relógio e sino da torre, além das coberturas e dos revestimentos das torres.

Em 2017, o Palácio das Indústrias completa 100 anos desde que abriu ao público, com sua primeira exposição de produtos manufaturados em São Paulo. A história do edifício, no entanto, guarda um detalhe curioso: ele continuou em obras por vários anos e só foi oficialmente dado como concluído em 1924.

Projetado por Domiziano Rossi, com a colaboração dos arquitetos Ramos de Azevedo e Ricardo Severo, o edifício foi construído em estilo eclético para abrigar exposições agrícolas, industriais e comerciais. Suas instalações, distribuídas em um pavilhão central com vários pavimentos, torres, alas e jardins interligados por galerias, abrigariam originalmente museus, salas para exposições, conferências e festas e, ainda, laboratórios e setor administrativo.

Com o tempo, o edifício assumiu vários outros usos: em 1947, foi cedido à Assembleia Constituinte do Estado e, mais tarde, à Assembleia Legislativa. Na década de 1970, foi sede da Secretaria da Segurança Pública. Restaurado com projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, foi sede da Prefeitura Municipal de São Paulo nos anos 1990. Desde 2009, o edifício recuperou sua função original, sediando uma instituição dedicada à difusão da ciência, tecnologia e cultura: o Museu Catavento.

Saiba mais

Sobre a VR Monkey – A VR Monkey, fundada pelos engenheiros Keila Matsumura e Pedro Kayatt, é uma empresa de desenvolvimento de conteúdo de Realidade Virtual em alta qualidade. Com experiência nas áreas de educação, simuladores, treinamento, jogos, arquitetura e vídeos 360, seus produtos receberam vários prêmios ao redor do mundo. Mais informações em www.facebook.com/vrmonkeybr e www.vrmonkey.com.br.

Sobre a Intel – A Intel (NASDAQ: INTC) expande as fronteiras da tecnologia para criar as mais incríveis experiências. Informações sobre a Intel podem ser encontradas em newsroom.intel.com, newsroom.intel.com.br e intel.com. Siga a Intel no Twitter e no Facebook www.twitter.com/intelbrasil e www.facebook.com/intelbrasil.

Sobre o FID – O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos é mantido com recursos pagos em ações civis públicas. Seus recursos são destinados ao ressarcimento, à coletividade, dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no âmbito do território do Estado de São Paulo. A responsabilidade pela gestão dos recursos e da administração do FID está a cargo do Conselho Gestor do Fundo, com apoio da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

Serviço

Dinos do Brasil

A partir de 18 de fevereiro, no Museu Catavento Cultural

Sessões: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h e 16h (de terça a sexta-feira, sessões para grupos agendados, aos finais de semana, férias escolares e feriados é necessário retirar senha para participar da atividade).

Capacidade: 25 pessoas por sessão

Faixa etária: a partir de 9 anos.

Endereço: Palácio das Indústrias – Avenida Mercúrio, s/nº – Parque Dom Pedro II – Centro – São Paulo/SP

Telefone: (011) 3315-0051

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Como chegar: www.cataventocultural.org.br/mapas.asp

Ingresso: R$ 6,00 (interira) e R$ 3,00 (meia). Aposentados, crianças de 4 a 12 anos, estudantes com carteirinha e pessoas com deficiência pagam meia. Aos sábados, a entrada é gratuita para todos os visitantes.

Acessibilidade no local

