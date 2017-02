Alckmin firma convênio entre a Fundação Faculdade de Medicina da USP e a BEC/SP

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta terça-feira, 7 de fevereiro, convênio que permitirá à Fundação Faculdade de Medicina da USP, gestora do Hospital das Clínicas, utilizar o sistema da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC/SP), do governo estadual. Com a assinatura do termo, a Fundação será a primeira organização social que poderá utilizar as aquisições na modalidade de licitação Pregão Eletrônico e pelo procedimento Dispensa de Licitação.

“Hoje temos um fato pioneiro: a primeira assinatura para o CADTERC, que é o cadastro da Secretaria da Fazenda de fornecedores, e a bolsa eletrônica de compras, a BEC, ser fornecida para a OS (Organização Social) Fundação Faculdade de Medicina da USP”, disse Alckmin. “O beneficio para a população é que a OS terá um número de fornecedores muito maior. E através da bolsa e leilão eletrônico acreditamos ter uma economia de 26% nas contas. Com isso, será possível fazer mais com o mesmo dinheiro, em beneficio da população”, prevê o governador.

A adesão deverá gerar uma importante economia de recursos para a Fundação Faculdade de Medicina, que em 2015 realizou 4.567 processos de compra no valor de R$ 301.354.797,82. De acordo com o percentual médio de economia de 25,97% da BEC/SP, o órgão passará a poupar cerca de R$ 78 milhões com esse novo processo de compra. O beneficio pode ser aplicado, por exemplo, na compra de equipamentos hospitalares, medicamentos e produtos químicos usualmente adquiridos pela Fundação.

“A Bolsa Eletrônica de Compras já tem 145 mil itens cadastrados, de trilhos de metrô a seringa hospitalar. Isso já está sendo utilizado para a administração direta, para saúde, educação, todas as áreas de governo. Neste caso específico da Fundação da Faculdade de Medicina, podem se beneficiar dessa plataforma que tem todo o procedimento de leilão, especificações dos produtos, cadastros de fornecedores já testados e qualificados. Além de se beneficiar do volume de compras do Estado”, explicou o secretário de Estado da Fazenda, Helcio Tokeshi.

Os recursos economizados decorrem da ampliação da oferta de produtos e disputa de preços para as compras que serão realizadas. O sistema BEC/SP conta com 67 mil empresas em seu Cadastro Unificado de Fornecedores (Caufesp) e um catálogo composto por 105,3 mil itens de materiais, sendo 1,6 mil sustentáveis, além de 7,6 mil itens de serviços.

“Quero destacar esse serviço da Secretaria da Fazenda, que é um exemplo para o Brasil em bolsa de compras”, ressaltou Alckmin.

A Fundação Faculdade de Medicina poderá contar com maior transparência, agilidade e redução de custos operacionais. O Sistema de Gestão da Qualidade, implantado em 2009 e que resultou na conquista da Certificação ISO 9001, contribuiu para elevar o padrão de excelência dos processos de trabalho da BEC/SP, assegurando ao governo estadual, municípios e entidades conveniadas a negociação e a aquisição de produtos e serviços com agilidade, competitividade e custos reduzidos.

O convênio também beneficia o Estado de São Paulo, que terá a base de fornecedores ampliada com a entrada de novas empresas interessadas em participar das licitações realizadas pela Fundação.

Sobre a BEC

A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (BEC/SP), sistema de compras via internet administrado pela Secretaria da Fazenda do Estado, permite a redução dos custos operacionais e dos preços pagos pelas unidades compradoras, além de agilizar o processo de aquisição e fornecer informações agregadas e rapidamente disponíveis para os sistemas de controle interno e externo.

Criada em 2000, a BEC/SP tem obtido resultados relevantes. Desde a sua implantação, foram negociados produtos e serviços no valor total de R$ 67,2 bilhões, com mais de R$ 23,9 bilhões de economia, que representa o percentual médio de 25,96%.

Sobre a Fundação Faculdade de Medicina

A Fundação Faculdade de Medicina (FFM) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida por seu caráter filantrópico, criada em 1986 pelos antigos alunos da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) para atuar na promoção do ensino, pesquisa e assistência em saúde e apoiar as atividades da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

