Alckmin entrega marginais da SP-127 no Distrito Industrial de Tatuí

Com investimentos de R$ 15,9 milhões, obra melhora a fluidez do tráfego e facilita acesso aos bairros e indústrias da região

O governador Geraldo Alckmin liberou ao tráfego, nesta segunda-feira, 24, as vias marginais da rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), em Tatuí. O pacote de obras inclui um novo acesso e passarela, contribuindo para a implantação do Distrito Industrial, previsto no Plano Diretor do município.

Com investimento de R$ 15,9 milhões, as obras foram realizadas pela concessionária SPVias, gerenciada e fiscalizada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). “A região vai ficando com rodovias muito mais seguras, duplicadas, com passarelas e acessos. Isso ajuda a atrair mais empresas, desenvolvimento e emprego para a região”, ressaltou o governador.

As marginais possuem duas faixas na pista sul, entre o km 115,33 e o km 116,84. Também foi construída uma passarela no km 116,2, passeio de pedestres, ponto de ônibus e um acesso no km 116,7. No trecho, circulam, em média, 5,2 mil veículos por dia.

As ampliações beneficiam os 102 mil moradores do município com mais segurança e fluidez viária, melhoria no acesso aos bairros e indústrias instaladas no trecho, impulsionando o desenvolvimento da região. As obras foram iniciadas em julho do ano passado e geraram 80 empregos diretos.

Investimentos

A obra entregue hoje faz parte de uma série de investimentos em infraestrutura viária na região. A SP-127 foi duplicada em dois trechos. De Cerquilho a Tatuí, a ampliação vai do km 98,47 ao km 105,9, com implantação de retorno no km 95. Já em Tietê, foi entregue a duplicação do km 62,3 ao km 63,64, com implantação de retorno no km 62,85. Todas as obras foram concluídas em março deste ano e os investimentos somam R$ 34 milhões. As melhorias foram executadas pela concessionária Rodovia das Colinas.

Artesp

Assessoria de Imprensa

(11) 3465-2104 / 2105