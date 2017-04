Alckmin entrega duplicação de pistas na SP-334, em Cristais Paulista

O governador Geraldo Alckmin inaugurou, nesta sexta-feira, 21 de abril, a duplicação das pistas da Rodovia Cândido Portinari, SP-334. A ampliação contempla oito quilômetros na região de Cristais Paulista. A obra proporciona mais segurança aos usuários, além de favorecer o desenvolvimento econômico regional dos municípios vizinhos à rodovia, com melhorias no transporte de cargas e também na atração de empregos, uma vez que o tráfego logístico pela região melhora.

“Essa duplicação é uma vacina contra acidentes, além de promover o desenvolvimento e atrair mais empregos para a região”, destacou Alckmin.

As obras e serviços totais de duplicação e melhorias da SP-334 vão do km 406 ao km 421. O trecho que está sendo entregue vai do km 413 ao km 421, integrante do Lote 2. Dois viadutos foram implantados, um no km 414 e outro no km 420,4, dando acesso a Jeriquara.

Passam pelo trecho cerca de 5,7 mil veículos por dia. Nesta etapa dos trabalhos, foram gerados 188 empregos diretos e indiretos. O investimento no trecho foi de R$ 48,1 milhões. A empresa responsável pelos serviços foi a Val Rocha Engenharia.

No Lote 1, as obras estão em andamento e vão do km 406 ao km 413. No total, são sete quilômetros de duplicação, com conclusão prevista para agosto deste ano. Neste momento, 82,85% do empreendimento está concluído. A obra, supervisionada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, tem investimentos de R$ 62,6 milhões. Os trabalhos de ampliação das pistas foram iniciados em setembro de 2014.

