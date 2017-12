Alckmin entrega dois novos trens da CPTM para a Linha 7-Rubi

Nesta quarta-feira, 6, na Estação da Luz, o governador Geraldo Alckmin entregou mais dois novos trens para a Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí) da CPTM, totalizando 18 novas unidades em operação na linha. Cerca de 458 mil usuários estão sendo beneficiados com a renovação da frota.

“Estamos entregando mais dois trens para a linha 7, esta que tem a frota mais antiga, da década de 50. Ainda em dezembro, completaremos 30 novos trens e, no ano que vem, outros 35”, comentou Alckmin. “Cada trem tem oito carros, então são 520 carros a mais substituindo os antigos, melhorando o serviço, oferecendo mais horários e diminuindo a superlotação”, destacou.

Com essas duas novas composições, da série 9.500, fabricadas pela Hyundai Rotem, já são 28 em operação (18 na Linha 7-Rubi e 10 no serviço Expresso Leste, da Linha 11-Coral), do lote de 65 unidades compradas.

Assim, a CPTM dá continuidade ao processo de padronização da frota de todas as linhas, readequando as séries de trens de acordo com a necessidade operacional. O objetivo é oferecer trens modernos e com ar condicionado, proporcionando mais conforto aos usuários.

Novos trens

Com salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), os trens possuem monitoramento com câmeras na parte externa e interna e são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência (contam com sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, mapa dinâmico e áudio, além de espaço para cadeirantes). Também dispõem de monitores digitais internos com informações e interação das principais notícias sobre a prestação de serviços, além de reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria.

Os demais trens serão entregues ao longo dos próximos meses e entrarão em operação após a realização de testes, que são feitos nos sistemas elétricos, mecânicos e de sinalização. Dependendo das necessidades de ajustes que surgirem e do tempo de solução por parte do fabricante, os testes podem ser prolongados. As novas composições serão incorporadas para a renovação da frota de acordo com a necessidade operacional de cada linha.

