Alckmin entrega Creche Escola e autoriza imóvel para faculdade em São João da Boa Vista

O governador Geraldo Alckmin entregou, nesta sexta-feira, 22, uma nova unidade do Programa Creche Escola no município de São João da Boa Vista. A construção do equipamento foi possível graças à parceria entre a Secretaria do Estado e a prefeitura local e pode atender até 150 crianças de 0 a 5 anos.

“Quero primeiro trazer uma palavra sobre o ensino infantil, o mais importante investimento, crianças de zero a cinco anos, creche, EMEI e pré-escola. A criança já entra no primeiro ano do ensino fundamental praticamente alfabetizada. Essa é a Creche Escola de número 265 e temos mais 275 em obras no Estado de São Paulo”, disse Alckmin.

A Escola Municipal de Educação Básica Professora Terezinha Domenicheli Rossi é resultado de um investimento de mais de R$ 1,6 milhão. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. O local também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

No convênio assinado, a Secretaria é responsável pelo repasse dos valores financeiros e do processo de acompanhamento das obras. Já as prefeituras, em contrapartida, devem apresentar o terreno, realizar a licitação e condução dos serviços. Com o projeto, o governo estadual espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.

Desde a sua implantação, em 2011, foram concluídas 265 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 275 estão em execução. Na região de São João da Boa Vista, outras dez unidades já foram inauguradas e duas estão sendo construídas, com a previsão de 260 novas vagas.

Ensinos Fundamental e Médio

Além da atenção especial à Educação Infantil, na região de São João da Boa Vista, a rede estadual de ensino conta com 74 escolas e cerca de 33 mil alunos nos ensinos Fundamental e Médio. Dentre as 74 unidades, 18 adotam o modelo de tempo integral e oferecem uma grade horária superior a sete horas por dia. Conta, ainda, com seis Centros de Estudos de Línguas (CEL), com aulas gratuitas de idiomas.

Sessão de imóvel à UNIFAE

O governador Geraldo Alckmin autorizou a cessão de uso do imóvel localizado na Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 1.060, antiga Secretaria da Agricultura, para instalação da Faculdade de Medicina da UNIFAE – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Fica o município autorizado a realizar intervenções necessárias à adequação do prédio, que tem mais de 2 mil metros quadrados.

“Uma grande conquista. Nós estamos passando a antiga Casa da Agricultura para a Prefeitura, que passa para a Unifae, para a faculdade de medicina, e a Unifae investe na Santa Casa. Ela vai reformar o centro cirúrgico, a UTI e até assumir uma parte da Santa Casa. Então, é um bom mutirão, um ajudou o outro. Nós não estávamos utilizando o prédio, passamos para a Prefeitura e a Unifae, que é da Prefeitura, ajuda a Santa Casa de Misericórdia”, comentou.

Assessoria de Imprensa

Secretaria da Educação do Estado

(11) 2075-4610

Governo do Estado de São Paulo

(11) 2193-8520