Alckmin entrega CDP de Icém totalmente automatizado

O governador Geraldo Alckmin e o secretário da Administração Penitenciária, Lourival Gomes, inauguraram nesta sexta-feira, 10, o Centro de Detenção Provisória ”Marcos Amilton Raysaro”, em Icém. A unidade dispõe de 847 vagas e é o 23° presídio do Plano de Expansão de Unidades Prisionais. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 41 milhões na construção da nova unidade, que já conta com abertura e fechamento de porta de cela automatizados.

O novo CDP irá receber presos provisórios das regiões de Barretos, Catanduva, Novo Horizonte e São José do Rio Preto e “nesse momento, estar perto da família é uma condição muito importante”, afirmou o governador durante a inauguração. A nova unidade faz parte do Plano de Expansão de Unidades Prisionais, iniciado em 2010 e que entregou, até agora, 20.155 vagas, já incluindo o CDP de Icém. Com ele, são 23 unidades já inauguradas e outros 16 presídios estão em construção.

O CDP de Icém foi projetado com características diferenciadas, aproveitando as experiências dos que já estão em funcionamento. A grande novidade fica por conta dos pavilhões de trabalho e de serviços – como cozinha industrial, onde os próprios presos preparam os alimentos – e salas de aula, além dos setores de inclusão, saúde, lavanderia e padaria. Nesses locais, os presos podem trabalhar e estudar – durante o período em que aguardam julgamento – e em caso de condenação, já acumulam tempo de remição de pena, uma vez que a cada três dias trabalhados ou 12 horas de estudo, um dia é remido do total da condenação, conforme prevê a Lei.

“O desafio do mundo moderno é o emprego e apenas essa penitenciária irá gerar mais de 200 postos de trabalho, o que acaba ajudando a dinamizar a economia da cidade”, explicou Alckmin.

Além do CDP “Marcos Amilton Raysaro” de Icém, já foi concluída a automatização em 76 Penitenciárias e Centros de Detenção Provisória, além de três Anexos de Detenção Provisória. O objetivo é instalar o novo sistema em todas as unidades prisionais paulistas, sendo que oito CDPs e Penitenciárias estão em fase de instalação e outras 30 unidades devem iniciar em breve o processo de automatização.

A automatização das celas tem sido realizada por servidores próprios da Secretaria da Administração Penitenciária – SAP. Trata-se de um sistema automático para a abertura e fechamento das portas, evitando o contato entre os funcionários e a população carcerária. Desenvolvido 100% por técnicos da SAP, a automação prioriza a tecnologia através de um sistema motorizado, controlado por meio de painel eletrônico que permite abertura e fechamento automaticamente. A parte elétrica está ligada a um gerador, garantindo a continuidade do serviço mesmo em caso de queda de energia elétrica.

